Carolina Píparo es la nueva directora del Banco Nación hasta 2028

El Gobierno nacional oficializó el nombramiento de la exlegisladora, quien completará un mandato hasta 2028. Además, se formalizaron las renuncias de Daniel Tillard y Darío Wasserman, este último asumirá la presidencia del banco.

Cambios en el Banco Nación: Carolina Píparo fue designada como la nueva directora.

A través del Decreto 907/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la designación de Carolina Píparo como nueva directora del Banco de la Nación Argentina, la institución financiera estatal más importante del país.

Píparo llega al directorio en reemplazo de Rodolfo Carvajal, cuya renuncia fue aceptada con fecha retroactiva al 10 de diciembre. Según los términos de la Carta Orgánica de la entidad, el mandato de la nueva directora comenzó formalmente el 11 de diciembre y se extenderá hasta el 1° de enero de 2028, completando así el período legal correspondiente.

La decisión lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, rubricadas el pasado 22 de diciembre en un paquete de medidas que busca reorganizar la conducción de la banca pública.

Banco Nación El Banco Nación renueva sus autoridades. En paralelo al nombramiento de Píparo, el Ejecutivo formalizó otros movimientos estratégicos en la cima del BNA mediante el Decreto 903/2025: la renuncia de Daniel Tillard como presidente del Banco Nación y la del vicepresidente Darío Wasserman, quien fue designado como nuevo titular de la entidad estatal financiera.