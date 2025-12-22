22 de diciembre de 2025 - 13:10

Nueva desregulación aérea: el Gobierno elimina la obligatoriedad del plan de vuelo para la aviación privada

El ministro Federico Sturzenegger anunció cambios en la normativa de la ANAC. A partir de ahora, los pilotos privados no tendrán que informar su destino al Estado y se habilita el vuelo nocturno visual en todo el país.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó una serie de modificaciones de "alto impacto" para el sector aeronáutico, centradas en eliminar trámites que el funcionario calificó como una "máquina de impedir".

A través de la Resolución 957 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la aviación privada ya no tendrá la obligación de presentar un plan de vuelo antes de cada despegue. Según Sturzenegger, esta medida alinea a la Argentina con los estándares de Estados Unidos y Europa.

"Este cambio implica una reducción significativa de tiempos y papeles, que afectaban a cualquier ciudadano que quisiera subir a un avión, ponerlo en marcha y salir a volar. Ahora el Estado no te va a preguntar más adónde vas. No es reinventar la rueda, en EEUU y países de Europa se opera así", celebró el funcionario en su cuenta de X.

Sin embargo, aclaró que la "única exclusión es que Argentina tiene una zona de alta vigilancia área por tema narcotráfico por encima del paralelo 29S. En esa zona, para no tener que presentar plan de vuelo se necesitará contar con un ADSB que permite el tracking en tiempo real de aeronaves".

Otro de los cambios importantes es la eliminación de la prohibición del vuelo visual nocturno: "En Argentina, si querías salir a volar un avión en condiciones visuales de noche estaba prohibido, ahora queda liberado. El Estado era una máquina de impedir", señaló.

Finalmente, para las empresas de aviación no regular "se simplificaron requisitos de equipamiento, manuales, trámites y se permite volar con un solo piloto bajo ciertas condiciones (contar con piloto automático de 3 ejes), lo cual bajaría drásticamente el costo para las aerolíneas pequeñas".

