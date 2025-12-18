18 de diciembre de 2025 - 08:18

Nuevo paro de controladores aéreos: ya hay vuelos afectados en Mendoza

Es la segunda medida de fuerza esta semana en los aeropuertos del país. Hay demoras y reprogramaciones. El Gobierno presentó una denuncia ante la Justicia Federal.

Más vuelos demorados por otro paro este jueves 18 de diciembre - Foto archivo

Más vuelos demorados por otro paro este jueves 18 de diciembre - Foto archivo

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Tal como se había anticipado, este jueves habrá un nuevo paro de controladores aéreos, en el marco de un intenso plan de lucha que otra vez complica la vida de miles de pasajeros de vuelos domésticos e internacionales en todo el país.

Leé además

Skyline de Panamá

Panamá en 24 horas: un stopover en la ciudad de los dos mundos para descubrir cultura, historia y café Geisha

Por Nico Nicolli
Aspen (Colorado)

Cómo es volar en Copa Airlines desde Mendoza a un destino impensado: Aspen

Por Nico Nicolli

Hoy, los horarios del paro abarcan de 16 a 19 horas. En la web de Aeropuertos Argentina ya hay partidas demoradas, dependiendo de la estación aérea.

Las medidas repiten la misma razón del lunes pasado cuando fueron afectados 24.000 pasajeros: un conflicto gremial entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), por paritarias y una serie de acuerdos que, según el sindicato, permanecen incumplidos.

Ante ese escenario, el gremio resolvió profundizar las medidas desde esta semana, justo en la época de fiestas de fin de año y el inicio de las vacaciones de verano.

Entre los reclamos centrales figuran la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos que atraviesan una emergencia dotacional y donde la estabilidad laboral estaba reconocida, la negativa de EANA a revisar la complejidad de aeropuertos y trayectorias, la falta de actualización de los refrigerios y los constantes incumplimientos del convenio colectivo de trabajo.

Desde Atepsa aclararon que el paro no afecta aterrizajes ni vuelos en emergencia, pero sí impacta de lleno en los despegues. Durante los horarios de la medida se restringen las autorizaciones a aeronaves en tierra y no se reciben ni se transmiten planes de vuelo, lo que obliga a reprogramaciones y demoras en cadena.

A modo de reacción, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) presentó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo del juez Daniel Eduardo Rafecas, una denuncia penal contra la Atepsa por presuntas infracciones y delitos vinculados a la seguridad operacional del sistema de navegación aérea durante el paro de controladores.

Jueves 18 de diciembre: vuelos afectados en Mendoza por el paro de controladores aéreos

En el aeropuerto El Plumerillo, en Mendoza, el paro de la tarde de este jueves ya tiene siete vuelos demorados y/o con horario de despegue en duda.

Demorados figuran el vuelo de Aerolíneas Argentinas a Bariloche (AR 1707), cambiando de 16.55 a 19.30. Otro afectado es el AR 1427 con destino a Aeroparque (de 18.55 a 21.30) y el de la misma ruta (AR 1423), que se posterga de 21.10 a 21.40.

Por su parte, JetSMART tiene los vuelos a Salta (WJ 3734) y Aeroparque (WJ 3081) con la leyenda "Consultar", mientras que los despegues de Flybondi a Aeroparque (FO 5055 y FO 5057) figuran como "demorados", sin hora confirmada.

Podés chequear el estado de los despegues en tiempo real en la web de Aeropuertos Argentina.

Paro de controladores aéreos: vuelos demorados este jueves 18 de diciembre
Paro de controladores aéreos: vuelos demorados este jueves 18 de diciembre

Paro de controladores aéreos: vuelos demorados este jueves 18 de diciembre

El plan de acción anunciado por el gremio se extiende durante lo que resta de diciembre y contempla distintos tramos horarios y alcances.

  • Miércoles 17 de diciembre de 8 a 11 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional
  • Jueves 18 de diciembre de 16 a 19 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional
  • Martes 23 de diciembre de 19 a 23 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional
  • Sábado 27 de diciembre de 14 a 17 horas: afectación de vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país
  • Lunes 29 de diciembre de 8 a 11 horas: afectación a toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

Desde el sector aéreo piden a los pasajeros chequear el estado de sus vuelos con las aerolíneas y prever posibles reprogramaciones, en un contexto de alta demanda por las fiestas y el inicio de la temporada de verano.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Aeropuerto de Mendoza - Imagen ilustrativa - Archivo / Los Andes

Empezó el paro de controladores aéreos: los vuelos demorados en el aeropuerto de Mendoza

Por Redacción Economía
Liberaron al cóndor andino que fue hallado en el techo de una casa y ahora regresó a su hábitat

El aleteo de la naturaleza

Por Rosa T. Guaycochea de Onofri
ATEPSA anunció nuevas medidas de fuerza. (archivo)

Atepsa confirmó un cronograma de paros que impactará en vuelos nacionales e internacionales

Por Redacción Sociedad
Los controladores aéreos confirmaron medidas de fuerza para el 17 de diciembre, lo que generará demoras y reprogramaciones de vuelos en todo el país.

Controladores aéreos anticipan un paro por el conflicto salarial: cuándo y qué pasará con las Fiestas

Por Redacción Sociedad