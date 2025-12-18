Nuevo paro de controladores aéreos: ya hay vuelos afectados en Mendoza

Tal como se había anticipado, este jueves habrá un nuevo paro de controladores aéreos, en el marco de un intenso plan de lucha que otra vez complica la vida de miles de pasajeros de vuelos domésticos e internacionales en todo el país.
Es la segunda medida de fuerza esta semana en los aeropuertos del país. Hay demoras y reprogramaciones. El Gobierno presentó una denuncia ante la Justicia Federal.
Hoy, los horarios del paro abarcan de 16 a 19 horas. En la web de Aeropuertos Argentina ya hay partidas demoradas, dependiendo de la estación aérea.
Las medidas repiten la misma razón del lunes pasado cuando fueron afectados 24.000 pasajeros: un conflicto gremial entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), por paritarias y una serie de acuerdos que, según el sindicato, permanecen incumplidos.
Ante ese escenario, el gremio resolvió profundizar las medidas desde esta semana, justo en la época de fiestas de fin de año y el inicio de las vacaciones de verano.
Entre los reclamos centrales figuran la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos que atraviesan una emergencia dotacional y donde la estabilidad laboral estaba reconocida, la negativa de EANA a revisar la complejidad de aeropuertos y trayectorias, la falta de actualización de los refrigerios y los constantes incumplimientos del convenio colectivo de trabajo.
Desde Atepsa aclararon que el paro no afecta aterrizajes ni vuelos en emergencia, pero sí impacta de lleno en los despegues. Durante los horarios de la medida se restringen las autorizaciones a aeronaves en tierra y no se reciben ni se transmiten planes de vuelo, lo que obliga a reprogramaciones y demoras en cadena.
A modo de reacción, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) presentó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo del juez Daniel Eduardo Rafecas, una denuncia penal contra la Atepsa por presuntas infracciones y delitos vinculados a la seguridad operacional del sistema de navegación aérea durante el paro de controladores.
En el aeropuerto El Plumerillo, en Mendoza, el paro de la tarde de este jueves ya tiene siete vuelos demorados y/o con horario de despegue en duda.
Demorados figuran el vuelo de Aerolíneas Argentinas a Bariloche (AR 1707), cambiando de 16.55 a 19.30. Otro afectado es el AR 1427 con destino a Aeroparque (de 18.55 a 21.30) y el de la misma ruta (AR 1423), que se posterga de 21.10 a 21.40.
Por su parte, JetSMART tiene los vuelos a Salta (WJ 3734) y Aeroparque (WJ 3081) con la leyenda "Consultar", mientras que los despegues de Flybondi a Aeroparque (FO 5055 y FO 5057) figuran como "demorados", sin hora confirmada.
Podés chequear el estado de los despegues en tiempo real en la web de Aeropuertos Argentina.
El plan de acción anunciado por el gremio se extiende durante lo que resta de diciembre y contempla distintos tramos horarios y alcances.
Desde el sector aéreo piden a los pasajeros chequear el estado de sus vuelos con las aerolíneas y prever posibles reprogramaciones, en un contexto de alta demanda por las fiestas y el inicio de la temporada de verano.