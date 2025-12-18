El vuelo que canceló una aerolínea dos días después de anunciarla: es por culpa de una nueva tasa

La ruta apenas había despegado y ya tiene fecha de cierre. A solo dos días de su inauguración, Latam Airlines Perú anunció que cancelará el vuelo Tucumán–Lima a partir del 29 de marzo de 2026, una decisión que expone el impacto inmediato de una tasa aeroportuaria que reconfigura la conectividad regional en Sudamérica.

El motivo no es operativo ni comercial en sentido clásico, sino regulatorio. La compañía atribuyó la cancelación a la implementación de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, de Lima, un cargo que se aplica a los pasajeros que utilizan la capital peruana como punto de conexión hacia un tercer país y que sembró cuestionamientos entre las aerolíneas desde su anuncio. Se estima en USD 11,86 extra.

Según explicó la aerolínea en un comunicado, la introducción de esta tarifa encarece el costo total del viaje para los pasajeros en conexión y debilita el rol estratégico de Lima como hub regional, especialmente frente a otros centros de enlace como Bogotá y Panamá. En esos aeropuertos, subrayó Latam, existen redes de destinos comparables, pero sin cargos adicionales por transferencia y con menores tiempos de conexión.

La ruta Tucumán–Lima había sido pensada como algo más que un vuelo punto a punto. “La ruta desde Tucumán a Lima fue diseñada con un fuerte enfoque en la conectividad internacional y en el desarrollo económico y turístico de la región”, explicó la empresa. En ese esquema, los pasajeros que continúan viaje hacia otros destinos desde Lima resultan clave para sostener la demanda necesaria que permita mantener vuelos en el largo plazo.

“Los pasajeros en conexión resultan fundamentales para alcanzar la demanda necesaria que permita sostener vuelos de largo plazo, los cuales generan beneficios concretos tanto para el país de origen como para el Perú y su ecosistema aeroportuario”, agregaron desde la compañía, dejando en claro que la ecuación económica de la ruta quedó alterada con la nueva tasa.

La decisión golpea de lleno a Tucumán, que había celebrado hace tan poco la apertura del enlace directo con Lima como una puerta de salida al mundo sin pasar por Buenos Aires. También pone en discusión el modelo de hub que Perú busca consolidar en la región, en un momento de competencia creciente entre aeropuertos sudamericanos por captar tráfico internacional de conexión.

Latam informó que los pasajeros afectados por la cancelación, prevista para el 29 de marzo de 2026, podrán solicitar la devolución total del importe abonado a través de los canales de atención de la compañía.

Como alternativa, se les ofrecerá la posibilidad de reprogramar su vuelo desde Salta o vía Buenos Aires, en conexión con otra aerolínea asociada, hacia su destino final.

La cancelación del Tucumán–Lima no es un hecho aislado. La compañía ya decidió levantar otras tres rutas internacionales desde la capital peruana: Lima–Orlando, Lima–Curaçao y Lima–Florianópolis. A eso se suma la anulación de dos rutas que estaban previstas para el primer trimestre de 2026: Guatemala–Lima y Belo Horizonte–Lima.

El denominador común, según dejó entrever la aerolínea, es el impacto de la TUUA de transferencia internacional en la competitividad del aeropuerto limeño frente a otros hubs de la región.

“Latam Airlines Perú lamenta que en la implementación de esta tasa no se haya priorizado el beneficio para el pasajero ni la sostenibilidad de la conectividad regional”, sostuvo la empresa en el cierre de su comunicado.

Aun así, dejó abierta una puerta al diálogo: “La compañía reafirma su voluntad de continuar dialogando con los actores involucrados en Perú para encontrar soluciones que permitan preservar el rol de Lima como un hub competitivo y eficiente para Sudamérica”.