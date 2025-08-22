22 de agosto de 2025 - 07:33

El nuevo vuelo al exterior que suma Mendoza: lo hará LATAM

Otra ruta directa que recibió autorización del Gobierno nacional y agrega competencia en el mercado aéreo internacional.

LATAM Airlines suma un nuevo vuelo desde Mendoza

LATAM Airlines suma un nuevo vuelo desde Mendoza

Foto:

San Pablo, Brasil

San Pablo, Brasil

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Subsecretaría de Transporte Aéreo, dependiente del Ministerio de Economía, autorizó a la empresa LATAM Airlines Group S.A. a realizar vuelos regulares de pasajeros y carga en la ruta Santiago de Chile – Mendoza – Guarulhos (San Pablo, Brasil), y viceversa.

Mendoza tendrá vuelos directos hacia Punta Cana: qué aerolíneas hará los viajes

Mendoza tendrá vuelos directos hacia Punta Cana: qué aerolínea hará los viajes

Por Redacción Economía
Copacabana en Río de Janeiro

Gol suma otro vuelo directo Mendoza-Río de Janeiro: esto cuesta viajar en enero de 2026

Por Redacción Economía

La medida quedó oficializada mediante la Disposición 24, publicada este viernes en el Boletín Oficial. Según la resolución, la compañía aérea de bandera chilena cumplió con los requisitos legales y administrativos previstos en el marco normativo vigente.

El permiso se enmarca en los acuerdos bilaterales entre Argentina y Chile, entre ellos el Acuerdo sobre Servicios Aéreos y el Memorándum de Entendimiento firmados en abril de 2024, así como las actas de reuniones de consulta entre las autoridades aeronáuticas de ambos países.

San Pablo, Brasil
San Pablo, Brasil

San Pablo, Brasil

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Dirección Nacional de Transporte Aéreo (DNTA) intervinieron favorablemente en el expediente.

De esta manera, LATAM podrá explotar de manera regular esta nueva ruta internacional, que conecta a Mendoza con dos de los principales centros aéreos de la región: Santiago de Chile y San Pablo. En el primer caso, se traduce a más frecuencias al país trasandino. En el segundo, otra opción para viajar a Brasil.

Es que la empresa GOL ya operaba la ruta directa Mendoza-Guarulhos (San Pablo), mientras que la aerolínea Azul sumó este año Mendoza-Viracopos (San Pablo).

El turismo al exterior sigue sumando opciones. Esta semana también fue autorizada GOL a cumplir la ruta Mendoza-Río de Janeiro. Y, días atrás, recibió luz verde Arajet para volar a Punta Cana (República Dominicana).

