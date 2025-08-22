El nuevo vuelo al exterior que suma Mendoza: lo hará LATAM

Otra ruta directa que recibió autorización del Gobierno nacional y agrega competencia en el mercado aéreo internacional.

La Subsecretaría de Transporte Aéreo, dependiente del Ministerio de Economía, autorizó a la empresa LATAM Airlines Group S.A. a realizar vuelos regulares de pasajeros y carga en la ruta Santiago de Chile – Mendoza – Guarulhos (San Pablo, Brasil), y viceversa.

La medida quedó oficializada mediante la Disposición 24, publicada este viernes en el Boletín Oficial. Según la resolución, la compañía aérea de bandera chilena cumplió con los requisitos legales y administrativos previstos en el marco normativo vigente.

El permiso se enmarca en los acuerdos bilaterales entre Argentina y Chile, entre ellos el Acuerdo sobre Servicios Aéreos y el Memorándum de Entendimiento firmados en abril de 2024, así como las actas de reuniones de consulta entre las autoridades aeronáuticas de ambos países.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Dirección Nacional de Transporte Aéreo (DNTA) intervinieron favorablemente en el expediente.

De esta manera, LATAM podrá explotar de manera regular esta nueva ruta internacional, que conecta a Mendoza con dos de los principales centros aéreos de la región: Santiago de Chile y San Pablo. En el primer caso, se traduce a más frecuencias al país trasandino. En el segundo, otra opción para viajar a Brasil.

Es que la empresa GOL ya operaba la ruta directa Mendoza-Guarulhos (San Pablo), mientras que la aerolínea Azul sumó este año Mendoza-Viracopos (San Pablo). El turismo al exterior sigue sumando opciones. Esta semana también fue autorizada GOL a cumplir la ruta Mendoza-Río de Janeiro. Y, días atrás, recibió luz verde Arajet para volar a Punta Cana (República Dominicana).