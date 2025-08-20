Gol suma otro vuelo directo Mendoza-Río de Janeiro: esto cuesta viajar en enero de 2026

La batalla por el turista brasileño que busca vinos mendocinos y por el argentino que va a las playas de Copacabana o Buzios sumará un nuevo capítulo este verano. Es que la aerolínea brasileña GOL Linhas Aéreas anunció la incorporación de una ruta estacional que conectará directamente el Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro -Galeão (GIG) con el Aeropuerto Internacional El Plumerillo en Mendoza.

Búzios en temporada baja: qué hacer, dónde comer y los precios en la mejor época para disfrutar sus playas

Aerolíneas Argentinas suma nuevas rutas y aumenta vuelos a Brasil tras la quita de una sanción

El vuelo se estrenará en plena temporada alta (del 5 de enero al 12 de abril) con dos frecuencias semanales , sin escalas. Se apuntará a dos públicos que en los últimos años mostraron un crecimiento sostenido: los brasileños que eligen la capital del vino como destino turístico premium y los argentinos que buscan salidas más rápidas y accesibles hacia el Atlántico, en medio de la conveniencia cambiaria por hacer turismo en el exterior.

La operación se realizará con aviones Boeing 737 para 176 pasajeros, que incluirán la cabina Premium Economy con mayor confort y un servicio diferenciado. En enero, los precios con carry on parten de $525.427,90 por tramo.

Además de esta apuesta estacional, la aerolínea mantendrá su ruta regular desde São Paulo-Guarulhos hacia Mendoza con cuatro vuelos semanales.

Gol le compite a JetSMART y suma el vuelo Mendoza-Río en verano 2026

La aerolínea Gol tendrá cinco vuelos semanales de Mendoza a San Pablo a partir de fin de mes.

La movida de GOL llega para disputarle el terreno a la low cost JetSMART, que desde mayo conecta Mendoza con Río tres veces por semana .

Precio por tramo, vuelo Mendoza-Río (GOL) Precio por tramo, vuelo Mendoza-Río (GOL)

También, completa un mapa internacional que, de cara al verano 2025-2026, ya tiene confirmados vuelos diarios de Copa Airlines a Panamá, SKY y JetSMART a Santiago de Chile, cuatro frecuencias semanales de GOL y LATAM a San Pablo, además de la oferta de LATAM a Lima y Santiago.

Días atrás, se confirmó el inminente debut de la ruta Mendoza-Punta Cana, a través de la low cost Arajet.

“El vuelo directo permitirá un desplazamiento más cómodo y rápido para los argentinos que quieran aprovechar Río”, señaló Rafael Araujo, director ejecutivo de Planificación de GOL sobre la nueva ruta Mendoza-Río de la empresa.

Desde RIOgaleão también celebraron la novedad. “La nueva ruta directa de GOL entre Río y Mendoza amplía la conectividad internacional de la Cidade Maravilhosa y fortalece aún más el turismo entre Brasil y Argentina”, afirmó Rafael Sampaio, gerente de Aviation Development.