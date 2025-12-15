15 de diciembre de 2025 - 13:47

Panamá en 24 horas: un stopover en la ciudad de los dos mundos para descubrir cultura, historia y café Geisha

Los Andes en Panamá. Con el "Stopover" de Copa Airlines sin costo adicional, la escala deja de ser espera y se transforma en experiencia: una pausa entre vuelos que es un viaje en sí mismo. ¿Qué se puede hacer?

Skyline de Panamá







Por Nico Nicolli

ENVIADO ESPECIAL A PANAMÁ. - Panamá es un puente que une mundos. El Pacífico con el Atlántico, los continentes, todo el comercio mundial... Pero, además, acorta distancias y funciona como un destino estratégico para el turista argentino que cruza rumbo a Estados Unidos, el Caribe o América Central.

De visita en apenas 24 horas, gracias a la propuesta "Stopover" de Copa Airlines, podés conocer cómo la ciudad fundada en 1519 despliega una combinación de cultura americana, modernidad, economía, sabores y eficiencia que la convierte en algo más que una escala.

Para quienes pasan por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el llamado "Hub de las Américas", la experiencia empieza incluso antes de pisar la ciudad.

Desde Los Andes, te proponemos el siguiente itinerario de viaje desde Mendoza para conocer el destino en 24 horas. PD: prestá atención a los perezosos, ya que están más cerca en tu camino de lo que parece. Probablemente, estén durmiendo en lo alto de un almendro.

Cómo es volar por Copa Airlines, la puerta de entrada a Panamá y el resto de América

Desde Argentina, Copa Airlines conecta seis ciudades con Panamá: Mendoza, Buenos Aires (Ezeiza), Córdoba, Salta, Tucumán y Rosario (el aeropuerto reabre el 29 de diciembre).

Solamente desde Ezeiza salen 28 vuelos semanales (opción de cabina Dreams en el Boeing 737 MAX-9), con conexiones a más de 85 destinos en 32 países y 17 ciudades de Estados Unidos.

La puntualidad, dadas las circunstancias de conexión, no es un detalle menor. En 2025, Copa Airlines fue reconocida por Cirium como la aerolínea más puntual de Latinoamérica por décimo año consecutivo.

Aeropuerto Internacional de Tocumen (Panamá)




Desde Mendoza, con siete frecuencias semanales, el vuelo CM421 de Copa parte cerca de la 1 de la madrugada y aterriza en Panamá a las 6.14. Un horario ideal para llegar de mañana, acomodarse cómodo en el destino y empezar a recorrer la ciudad desde temprano. En nuestro caso, la parada fue de 24 horas antes de seguir rumbo a Denver (EE.UU.).

A bordo, el servicio acompaña a la altura. Existe la posibilidad de comprar o hacer upgrade a Cabina Ejecutiva directamente desde la app, entre 24 y 8 horas antes del vuelo (dentro del rango del check-in). Si tenés ticket económico, entrás a una lista de espera y subís de categoría en caso de liberarse lugares, sin costo adicional. Te enterás al momento de embarcar si hay lugar.

De lograrlo (o adquirir directamente el boleto), las butacas se reclinan por completo, el servicio incluye amenity kit, mantas, almohadas y welcome drink, y el desayuno se elige entre opción salada (huevos revueltos, croquetas de papa, fruta) o dulce, siempre con infusión a elección.

Todo en un vuelo silencioso y puntual, con prioridad de check-in, embarque, entretenimiento en Copa Showpass y acceso al Copa Club en las terminales 1 y 2 de Tocumen y en los aeropuertos de otras ciudades como Bogotá, San José, Guatemala y Santo Domingo.

Desayuno en Cabina Ejecutiva con Copa Airlines




Con Copa, las conexiones pueden ser de menos de una hora sin pasar por migraciones ni aduana, el equipaje viaja documentado hasta destino final y tenés acceso al duty free de Tocumen, uno de los más completos de la región.

Stopover de Copa en Panamá sin costo adicional

Quienes hagan el Stopover de Copa Airlines pueden disfrutar dos destinos en un solo viaje. Con un trámite simple en la web, te quedás entre 24 horas y hasta siete días sin costo adicional en la tarifa aérea, ventana ideal para seguir estas recomendaciones en Panamá.

Es válido tanto en la ida como en el regreso de tu viaje.

Copa Airlines




Dónde alojarse en Panamá: Waymore, en pleno centro

Desde el aeropuerto de Tocumen, un transfer de Hover Tours nos llevó directo al Waymore Hotel Spa & Casino, en plena zona de El Cangrejo, sobre Vía Veneto.

Hover Tours, servicios de traslados, excursiones y guías turísticos en Panamá




El hotel combina ubicación, servicios y precio: piscina, spa, gimnasio, desayuno incluido y el restaurante King’s Café, con una carta sorprendente de carnes y pastas que incluye varios vinos mendocinos.

El precio de la noche arranca en los USD 99, y la zona está rodeada de centros comerciales, restaurantes y bares, ideal para moverse sin perder tiempo.

Waymore Hotel, Spa & Casino (Panamá)




Waymore Hotel, Spa & Casino (Panamá)




Primera parada: el Canal de Panamá, la obra que conectó al mundo

No hay forma de entender Panamá sin pasar por el Canal.

Inaugurado en 1914 pero con control panameño recién desde 1999 tras el cese de la gestión estadounidense, esta obra de ingeniería monumental conecta dos océanos, el Pacífico y el Atlántico (a través del mar Caribe), y sigue siendo la principal fuente de ingresos del país, con un impacto estimado del 25% en la economía panameña.

Un buque pasa por el Canal de Panamá




La visita permite ver el funcionamiento de las esclusas, entender cómo los barcos suben y bajan su nivel de agua y recorrer el centro de visitantes con acceso a una sala de cine IMAX donde se proyecta un documental en 3D narrado por Morgan Freeman, que contextualiza la magnitud histórica, política y económica del canal.

Una clase de historia global en tiempo real y experiencia inmersiva. Recomendación: ir con tiempo porque suele haber filas y gran cantidad de turistas tomando fotos.

Conseguí tickets desde USD 7,22 aquí.

Experiencia IMAX en el Canal de Panamá




Casco Antiguo: café Geisha y cultura gratis

El contraste de Panamá aparece rápido mientras recorremos sus calles y avenidas. Desde la ingeniería del siglo XX al Casco Antiguo, con calles empedradas, balcones coloniales y una vida cultural que convive con bares, iglesias y museos.

La parada obligada es Sisu Coffee Studio (@sisu_coffeestudio), donde el café Geisha, insignia de Panamá premiada en el mundo, se convierte en ritual. Durante nuestro viaje, la cata, cortesía del barista Jeremy, nos permitió entender por qué el país centroamericano ocupa un lugar de privilegio en el mapa cafetero global, con aromas florales y sabores delicados que sorprenden incluso al paladar argentino acostumbrado al espresso fuerte.

Cata de café Geisha en Sisu Coffee Studio (Casco Antiguo, Panamá)




A pocas cuadras, el Museo de la Mola (MUMO), con entrada gratuita, nos hizo descubrir el valor de las piezas textiles en la cultura indígena Guna y de Panamá. Siempre hay guías turísticos que manejan múltiples idiomas para acercarnos a la cosmovisión del pueblo y sus tesoros culturales.

Museo de la Mola (MUMO) en Panamá: entrada gratuita




Si de turismo religioso se trata, la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, la Catedral de Santa María de la Antigua (frente a la plaza de la Independencia) y la Iglesia San Francisco de Asís llaman a ser visitadas sí o sí durante la caminata por el Casco Antiguo.

Catedral de Santa María la Antigua (Panamá)




Panamá Viejo: ruinas del siglo XVI con vista al futuro

Otra parada de las 24 horas es Panamá Viejo, el sitio donde nació la ciudad en el siglo XVI y que hoy convive con el skyline moderno de fondo.

Las ruinas, declaradas Patrimonio de la Humanidad, permiten recorrer los restos de iglesias, conventos y plazas que hablan de ataques piratas, incendios y reconstrucciones.

El museo sorprende por su nivel y la vista final, con los edificios imponentes de la "nueva" Panamá recortados contra el cielo, resume la esencia del país: pasado y futuro en el mismo plano.

Ruinas de Panamá Viejo, con vista a la ciudad moderna




Cómo moverse fácil y barato en Panamá

Para quienes prefieren alternativas al transfer, el metro de Panamá es moderno, limpio y económico. El pasaje cuesta 35 centavos de dólar y la tarjeta se consigue por otros 2 dólares, una opción práctica para moverse rápido por la ciudad.

Si usás efectivo, la cuenta del cambio es sencilla: un Balboa equivale a un dólar estadounidense. De todos modos, se utiliza la moneda norteamericana para todas las transacciones.

