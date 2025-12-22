Créditos hipotecarios Banco Nación: cuánto tiene que ganar por mes una familia para acceder

El acceso a la vivienda propia sigue siendo uno de los principales desafíos para las familias argentinas. En un contexto de tasas más altas y mayores exigencias, los créditos hipotecarios vuelven a estar en el centro de la escena por los ingresos que hoy se requieren para calificar.
Una simulación oficial del Banco Nación permite dimensionar con números concretos cuánto debe ganar por mes una familia que busca financiar la compra de una vivienda, cuáles son las condiciones del préstamo y qué factores influyen en el monto de la cuota inicial.
Cuánto tiene que ganar una familia para acceder a un crédito hipotecario del Banco Nación
De acuerdo con una simulación de créditos hipotecarios UVA del Banco Nación, una familia que quiera comprar una vivienda valuada en $100.000.000 y solicite un préstamo de $75.000.000 a 25 años necesita demostrar ingresos netos mensuales por $2.395.783, sumando titulares y codeudores. En el caso de contar con un solo titular, el ingreso neto mínimo exigido asciende a $1.197.891.
En este escenario, la cuota inicial estimada es de $598.946 mensuales, equivalente a 353,8 UVAs. El financiamiento cubre hasta el 75% del valor de la propiedad, que en la simulación representa 59.070,23 UVAs, con un monto inicial del crédito de 44.302,68 UVAs.
El préstamo se otorga bajo la modalidad UVA ajustable por CER, con sistema de amortización francés y cuotas mensuales. Para quienes cobran sus haberes en el Banco Nación y destinan el crédito a vivienda única y de ocupación permanente con un valor de hasta 210.000 UVAs, la tasa es del 6% TNA fija. En otros casos, como segunda vivienda o propiedades de mayor valor, la tasa asciende al 12% TNA fija.
Además, existe la posibilidad de adherir a una prima de topeo CVS, que permite limitar el aumento de la cuota cuando la actualización por UVA supere la variación salarial. Esta opción tiene un costo adicional, calculado a partir de un incremento de 2 puntos porcentuales anuales sobre la tasa pactada.
Requisitos, suma de ingresos y condiciones clave del crédito hipotecario
Suma de ingresos: se admiten hasta dos titulares y dos codeudores (padres, hijos o hermanos). Los ingresos de los titulares deben representar como mínimo el 50% del total de la cuota.
Antigüedad laboral requerida:
Empleados en relación de dependencia: mínimo un año de antigüedad laboral, con al menos seis meses en el empleo actual.
Trabajadores contratados: cuatro años de antigüedad laboral y seis meses en el puesto actual.
Autónomos inscriptos en Ganancias: dos años de actividad, contados desde la primera declaración jurada.
Monotributistas: dos años de antigüedad en la actividad y un año en la categoría vigente.
Documentación obligatoria:
DNI del solicitante y, si corresponde, de los codeudores.
Empleados y contratados: últimos tres recibos de sueldo.
Autónomos: comprobantes de aportes previsionales, certificación de ingresos netos y constancia de inscripción.
Monotributistas: últimos seis pagos de monotributo y constancia de inscripción.
Jubilados y pensionados: últimos tres recibos de cobro.
Otras condiciones del préstamo:
Sistema de amortización francés, con cuotas mensuales.
Posibilidad de cancelación total o parcial, con comisión del 4%, salvo que haya transcurrido al menos una cuarta parte del plazo o 180 días desde el otorgamiento.
Opción de acceder a dólar MEP para adquisición o cambio de vivienda, con una comisión adicional del 0,5%.