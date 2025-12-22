Créditos hipotecarios Banco Nación: cuánto tiene que ganar por mes una familia para acceder

Los créditos hipotecarios del Banco Nación exigen ingresos altos y estabilidad laboral. Cuánto hay que ganar hoy para acceder a un préstamo UVA.

Los créditos hipotecarios UVA ajustan la cuota por inflación y requieren planificación financiera para evitar que el aumento mensual supere la evolución de los ingresos familiares.

El acceso a la vivienda propia sigue siendo uno de los principales desafíos para las familias argentinas. En un contexto de tasas más altas y mayores exigencias, los créditos hipotecarios vuelven a estar en el centro de la escena por los ingresos que hoy se requieren para calificar.

Una simulación oficial del Banco Nación permite dimensionar con números concretos cuánto debe ganar por mes una familia que busca financiar la compra de una vivienda, cuáles son las condiciones del préstamo y qué factores influyen en el monto de la cuota inicial.

Cuánto tiene que ganar una familia para acceder a un crédito hipotecario del Banco Nación De acuerdo con una simulación de créditos hipotecarios UVA del Banco Nación, una familia que quiera comprar una vivienda valuada en $100.000.000 y solicite un préstamo de $75.000.000 a 25 años necesita demostrar ingresos netos mensuales por $2.395.783, sumando titulares y codeudores. En el caso de contar con un solo titular, el ingreso neto mínimo exigido asciende a $1.197.891.

En este escenario, la cuota inicial estimada es de $598.946 mensuales, equivalente a 353,8 UVAs. El financiamiento cubre hasta el 75% del valor de la propiedad, que en la simulación representa 59.070,23 UVAs, con un monto inicial del crédito de 44.302,68 UVAs.

El préstamo se otorga bajo la modalidad UVA ajustable por CER, con sistema de amortización francés y cuotas mensuales. Para quienes cobran sus haberes en el Banco Nación y destinan el crédito a vivienda única y de ocupación permanente con un valor de hasta 210.000 UVAs, la tasa es del 6% TNA fija. En otros casos, como segunda vivienda o propiedades de mayor valor, la tasa asciende al 12% TNA fija.