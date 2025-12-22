Reforma laboral y baja de Ganancias a empresas: el efecto en la coparticipación de las provincias

La reforma laboral que el Gobierno nacional envió al Senado volvió a tensar la relación con los gobernadores del país por su impacto fiscal. Según información publicada por Infobae, el proyecto incluye una baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades que implicaría una pérdida significativa de recursos coparticipables para las provincias.

El alivio impositivo a las empresas sería financiado en gran parte por menores envíos automáticos a los distritos. En ese esquema, Mendoza aparece entre las provincias que resignarían fondos, en un contexto marcado por la caída de la recaudación, la demora en los Aportes del Tesoro Nacional y la discusión del presupuesto 2026.

La reforma laboral propone reducir las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades en los tramos más altos: del 30% al 27% en el Tramo 2 y del 35% al 31,5% en el Tramo 3. De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), esta modificación tiene un fuerte efecto fiscal que no recae solo sobre el Estado nacional.

“El proyecto de modernización laboral tiene varios componentes tributarios. El relacionado con el impuesto a las ganancias se concentra en la rebaja de alícuotas a las empresas y en otros cambios como la exención de pagar ganancias por el alquiler de propiedades con destino a casa-habitación”, señaló el Iaraf.

La distribución de esa pérdida no es homogénea. La provincia de Buenos Aires asumiría el mayor recorte, con $238.558 millones , seguida por Santa Fe ( $97.087 millones ), Córdoba ( $96.459 millones ), Chaco ( $54.193 millones ), Entre Ríos ( $53.042 millones ), Tucumán ( $51.682 millones ) y Mendoza ( $45.300 millones ).

También se verían afectadas Santiago del Estero ($44.882 millones), Salta ($41.638 millones), Corrientes ($40.383 millones), Formosa ($39.546 millones), San Juan ($36.721 millones), Misiones ($35.884 millones), Jujuy ($30.863 millones), Catamarca ($29.921 millones), Río Negro ($27.410 millones), San Luis ($24.795 millones), La Rioja ($22.493 millones), La Pampa ($20.401 millones), Neuquén ($18.854 millones), Chubut y Santa Cruz (ambas con $17.180 millones) y, finalmente, Tierra del Fuego, con una pérdida estimada en $13.398 millones.

Quiénes se benefician con la baja de Ganancias

Más allá del argumento oficial de que la reducción del Impuesto a las Ganancias a sociedades busca mejorar la rentabilidad y estimular inversiones, el reparto de costos y beneficios genera fuerte resistencia en las provincias. Como reveló Infobae, los gobernadores fueron advertidos del impacto que tendría la medida sobre sus finanzas, en momentos en que ya enfrentan menores ingresos por la caída de la actividad económica.

“Esta baja de alícuota impacta en una menor recaudación del impuesto y, por ende, en una reducción de la coparticipación para las provincias”, advirtió el diputado Guillermo Michel, al analizar el efecto fiscal del proyecto. El legislador estimó que el beneficio tributario total alcanza cerca del 0,3% del PBI y se concentra en un grupo muy reducido de contribuyentes.

“Solo el 1% de las sociedades determinan impuesto por más de $1.000 millones al año y ese mismo 1% representa el 76% de la recaudación del impuesto a las ganancias de sociedades”, explicó Michel. Y agregó: “Si se hace una apertura adicional, la concentración es aún mayor: solo 144 grandes sociedades, el 0,1% de las empresas, representan el 56% de la recaudación del impuesto”.