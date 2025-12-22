Menú de Navidad: cuánto cuesta la cena para cuatro personas en 2025 y qué productos lideraron las subas

La consultora Focus Market elaboró un informe que analiza la evolución de los precios de los productos que integran un menú navideño para cuatro personas , con datos relevados desde 2015 hasta la actualidad. El estudio contempla tres opciones que incluyen plato principal, postre, mesa dulce y brindis , y permite comparar los valores cada cinco años (2015, 2020 y 2025).

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 23 de diciembre

Según el relevamiento, los aumentos más significativos dentro de la mesa navideña se registraron en los cortes de carne vacuna, las bebidas gaseosas de primera marca y el pan dulce con frutos secos . “Son tres categorías que combinan presiones de costos, estacionalidad y cambios en la estructura de mercado”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

El menú económico tiene en 2025 un costo total de $98.266. Incluye un plato principal con lechón, gaseosa cola de tercera marca, vino y ensalada de papa y huevo; postre con un kilo y medio de helado de pote; y una mesa dulce con pan dulce, budín sin frutas, garrapiñada, turrón de maní, ananá fizz y sidra.

Dentro de esta canasta, los mayores aumentos se observaron en el pan dulce con frutas (44%), el budín sin frutas (27%) y el espumante de ananá (25%). En contrapartida, algunos productos mostraron bajas o subas muy moderadas, como el helado de pote de 1,5 kg (-24%), la sidra (-3%) y la ensalada de papa y huevo (4%).

Respecto de la carne vacuna , Di Pace señaló que “el incremento responde a una recomposición de precios tras meses de atraso relativo, sumado al encarecimiento de la invernada y a una menor oferta en el mercado interno”. A esto se suma la mayor demanda estacional de diciembre, que amplifica los ajustes.

image

Menú intermedio: $196.599 y suba del 39%

El menú intermedio alcanza este año los $196.599. Está compuesto por asado del centro, gaseosa cola de primera marca, vino y ensalada de papa y huevo; un kilo de helado artesanal como postre; y una mesa dulce con pan dulce con frutos secos, budín con chips de chocolate, garrapiñada de maní, turrón de almendras, espumante de fresa y champagne.

En este segmento, los mayores incrementos se registraron en la gaseosa cola de primera marca (58%), el asado del centro (46%) y el pan dulce con frutos secos (42%). Entre los productos con menores subas aparecen la ensalada de papa y huevo (4%), el vino tinto clásico (10%) y el champagne extra brut (15%).

“El pan dulce con frutos secos está fuertemente afectado por la suba de insumos importados como almendras, nueces y avellanas, cuyos precios están directamente vinculados al tipo de cambio y a la inflación internacional de alimentos”, explicó el director de la consultora.

image

Menú Premium: $314.768 y suba del 44%

El menú premium es el de mayor valor y en 2025 alcanza los $314.768. Incluye peceto entero premium, gaseosa cola de primera marca, vino y ensalada de papa y huevo; helado artesanal como postre; y una mesa dulce con pan dulce de panadería con frutos secos y frutas, stollen alemán, torta de frutos secos, turrón español blando de yema con maní, sidra premium y champagne premium.

Los mayores aumentos se dieron en el peceto entero premium (62%), la gaseosa cola de primera marca (58%) y el champagne de primera marca (56%). En cambio, la ensalada de papa y huevo registró una baja del 8%, mientras que la torta de frutos secos subió 7% y el vino Cabernet Sauvignon, 9%.

En la comparación interanual, Focus Market destacó que el menú económico subió 13% frente a 2024, el intermedio aumentó 39% y el premium trepó 44%, reflejando el mayor impacto de los ajustes en los segmentos de consumo medio y alto de la mesa navideña.

image

Bebidas: vinos con aumentos moderados

Dentro del conjunto de productos relevados, las bebidas alcohólicas -en particular los vinos- mostraron los incrementos más contenidos. “Salvo las primeras categorías, los vinos presentaron en algunos casos variaciones muy bajas o incluso caídas de precio”, detalló Di Pace.

Según explicó, este comportamiento se debe a la caída de los precios internacionales del vino, la baja en las exportaciones que deja mayor volumen disponible en el mercado interno, el aumento de stocks y la debilidad del consumo local, factores que obligan a las bodegas a priorizar competitividad antes que trasladar plenamente los costos.