El vino sigue en rojo en el semáforo de las economías regionales

La última edición del Semáforo de las Economías Regionales que realiza la Confederación Intercooperativa Agropecuaria ( Coninagro ) mostró alertas en 6 sectores productivos entre los que se encuentra el vino y el mosto. El sistema de análisis considera tres componentes clave: negocio (evolución de precio y costo), productivo (área/stock y producción) y mercado (exportaciones, importaciones y consumo interno).

Las actividades ubicadas en la categoría rojo de octubre fueron vino y mosto, yerba mate, arroz, papa, hortalizas y algodón. En la mayoría de estos sectores, incluido el vitivinícola, se observó un deterioro del componente de negocio. Esto se debe a una dinámica preocupante que implica precios por debajo de la inflación y el valor que perciben los productores han quedado rezagados, sin lograr compensar el aumento general de precios.

Por otro lado, también se observó un aumento de costos operativos, necesarios para producir como insumos, energía, mano de obra han continuado en ascenso.Esta brecha entre costos crecientes y precios estancados ha provocado una pérdida directa de la rentabilidad de las explotaciones, dificultando la recuperación y la inversión en el sector del vino y las demás actividades en rojo.

Las buenas noticias vienen por el lado ganadero y apícola ya que el semáforo mostró luz verde para sectores como bovinos, porcinos, aves, ovinos, granos a los que se suma la apicultura. Estos sectores lograron registrar un buen componente de negocio, con precios que crecieron por encima de la inflación, lo que se complementó con un sólido desempeño en los mercados y buenos indicadores de producción.

La actividad apícola, en particular, demostró una notable mejora con precios que registraron un aumento interanual del 33% (superando a la inflación) y exportaciones que crecieron un 32%, alcanzando los 233 millones de dólares. Además, el stock de colmenas y la producción anual mostraron un crecimiento del 14% y 2% respectivamente.

El grupo que permaneció en amarillo es el que mostró señales mixtas y un camino de recuperación más prolongado. Aquí se incluyeron la actividad forestal, el maní, leche, tabaco, cítricos dulces, mandioca y peras y manzanas. En estos casos, si bien no se llegó a la zona de alarma roja, los precios no lograron acompañar la inflación y la demanda se mantuvo estable o con poca dinámica, mientras los costos continuaron siendo elevados.

Comercio exterior de las economías regionales

El análisis del plano internacional permite ver con claridad cómo las economías regionales participan del comercio global y qué sectores son los que realmente impulsan la generación de divisas. Al observar el comercio exterior acumulado entre enero y octubre de 2025, aparece una estructura muy concentrada en unos pocos complejos primarios que explican la mayor parte tanto de las exportaciones como de las importaciones.

En ese período, las 19 actividades agropecuarias y economías regionales relevadas sumaron exportaciones por USD 48.420 millones, lo que significa un salto del 61% frente al promedio histórico de la última década (USD 30.042 millones). La estructura exportadora muestra una alta concentración: el 78% de los ingresos provino de los complejos granarios (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo), mientras que el 8,5% correspondió al sector bovino. El 13,5% restante, equivalente a unos USD 6.537 millones, fue aportado por el conjunto de las demás economías regionales.

Dentro del ranking de crecimiento exportador, el sector tabacalero fue el que más despegó: USD 519 millones, un 302% por encima de su promedio histórico. Le siguió el arroz, con USD 377 millones, creciendo 174% respecto de los últimos años. En tercer lugar, quedó el complejo forestal, con USD 135 millones, lo que implica un 156% más que su promedio histórico. El complejo lácteo también se destacó: USD 1.524 millones, un 135% de crecimiento frente a los USD 649 millones del promedio 2016–2024.