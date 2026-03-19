Bajaron el IVA en las facturas de energía eléctrica para regantes de Mendoza

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) informó que productores y entidades vinculadas al sector agropecuario comenzarán a acceder a nuevos beneficios fiscales. La alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego pasará del 27% al 10,5%, lo que representa una disminución significativa en la carga impositiva.

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La medida se enmarca en la Ley de Modernización Laboral , sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026, e incorpora incentivos orientados a promover la inversión productiva en el agro .

Según precisó el EPRE, esta modificación se traducirá en una baja promedio del 13% en las facturas eléctricas de los usuarios regantes . El recorte en los costos operativos aparece como un factor clave en un contexto de alta presión sobre la rentabilidad del sector .

El beneficio alcanzará a unos 8.000 usuarios regantes de la provincia y se aplicará a todas las facturas emitidas a partir del 1 de abril . De acuerdo con el organismo, el impacto será automático y no requerirá trámites adicionales por parte de los beneficiarios.

Por otra parte, se debe recordar que, excepcionalmente, en la última actualización del cuadro tarifario, en febrero de 2026 -y a efectos de mitigar el impacto en los sectores productivos de los nuevos costos de abastecimiento y VAD-, se aplicó solo el 50% del incremento promedio a las tarifas de referencia de riego agrícola, respecto del que debería haberse trasladado.

Esto, resaltaron, significa una mayor asistencia de la compensación de Riego Agrícola a cargo del Fondo Provincial Compensador de Tarifa. La reducción está vigente, en principio, en el trimestre febrero-abril; aunque no descartaron que se evalúe su sostenimiento.

Sistema de Riego Yaucha – Presurización Rama Dumas Riego agrícola

Otros programas de acompañamiento a regantes

Desde el EPRE sumaron que se aplicó el descuento del 25% o 50% a los regantes afectados por contingencias climáticas que se encuentren en situación de emergencia o desastre, respectivamente, y presenten el certificado (como prevé la ley 9083).

Y que las distribuidoras sólo podrán cobrar el 50% del recargo punitorio por mora, lo que podría reducir hasta en un 25% los recargos moratorios totales (dependiendo cada caso, plazo, reincidencia, etc).

Por otra parte, recordaron que también está disponible el programa de estabilización por estacionalidad, que es de adhesión voluntaria y permite estabilizar los montos facturados a lo largo del año, para mitigar el impacto del mayor consumo estacional entre diciembre y abril. Esta alternativa está destinada a establecimientos con marcados consumos eléctricos estacionales, como bodegas, conserveras, pulperas y frigoríficos de la provincia.