Mendoza y el CFI acordaron asignar $12 mil millones a créditos para el sector productivo

El secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe , visitó la provincia y firmó cuatro acuerdos con el gobernador Alfredo Cornejo para fortalecer al sector productivo y reafirmar el compromiso del trabajo conjunto que Mendoza y el CFI vienen desarrollando .

Durante el encuentro se acordó la asistencia técnica para que la Municipalidad de Guaymallén obtenga financiamiento para construir un parque solar municipal , a través de la emisión de bonos verdes. También se estableció que Mendoza será sede, en junio, del Primer Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas .

Otro de los compromisos fue el de reforzar la capacitación de regantes y el acceso a créditos para poder mejorar la eficiencia de riego intrafinca . Y el cuarto apuntó a destinar $12 mil millones a financiamiento para las líneas de competitividad pyme, programática y triple impacto .

La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui , resaltó que el Gobierno provincial y el CFI tienen una “agenda programática variada, amplia y robusta, de una multiplicidad de acciones que abarcan distintos ejes de trabajo y que se materializan ya sea a través de asistencias técnicas u hojas de ruta que traza el consejo”.

Destacó la contribución del Banco Federal de Proyectos de Inversión, del CFI, a la formulación de proyectos. También, la formación del personal de la administración pública y de jóvenes mendocinos, lo que representa un salto cualitativo en sus trayectorias profesionales. Y, por supuesto, el financiamiento.

Créditos para el sector productivo

El año pasado, la provincia destinó más de $8 mil millones a créditos para financiar al sector productivo. La vitivinicultura, el agro y la agroindustria concentraron el 60% de esos fondos. En cuanto a la distribución territorial, los productores y empresas de San Rafael accedieron al 25% del total, seguidos por los de Guaymallén (9,6%), Capital (7,7%) y Maipú (7,7%).

En 2025, se destacó la incorporación de energías renovables por parte de numerosas empresas, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y optimizar los costos asociados al consumo de energía eléctrica (la línea Verde representó el 34,3% del total).

El financiamiento destinado a la Línea Mujeres alcanzó el 24,8% y permitió fortalecer la visibilidad y el acompañamiento a mujeres emprendedoras y empresarias de la provincia.

La apuesta en 2026 es incrementar el monto disponible para las líneas de competitividad pyme, programática y triple impacto, y alcanzar los $12.000 millones.

Lamothe planteó que la ampliación del financiamiento apunta a que Mendoza tenga más fondos para invertir en todos los sectores productivos de la provincia, no sólo con más dinero, sino también con nuevas líneas y acciones.

Bonos verdes para un parque solar municipal

El CFI brindará asistencia técnica a la Municipalidad de Guaymallén para obtener financiamiento para poder construir un parque solar municipal con una potencia estimada de 5,4 kW. Esto permitirá abastecer a la infraestructura municipal y a las actividades productivas en el municipio.

El intendente Marcos Calvente celebró la asistencia del CFI para poder salir al mercado y acceder a un financiamiento novedoso -a partir de la emisión de bonos verdes- para concretar la obra que les va a permitir generar el 100% de la energía eléctrica que utiliza el municipio para prestar sus servicios, incluido el alumbrado público.

Con esto, subrayó, estiman que se reducirá entre 35 y 40% el pago de la boleta de la luz, que, en 2025, ascendió a cerca de $ 400 millones mensuales. Por otra parte, esperan recuperar lo invertido en unos cuatro años y medio, y emitir bonos de carbono, lo que permitirá un recupero adicional.

El gobernador Alfredo Cornejo subrayó que el parque solar se construirá en un predio en donde había un basural que la provincia y el municipio están erradicando en forma conjunta, por lo que el beneficio ambiental es por partida doble. Esto, porque los residuos serán llevados a un sitio debidamente preparado y porque se generará energía solar.

Eficiencia hídrica

Otra de las iniciativas fue reforzar el Programa de Asistencia Técnica en Riego, a través del cual, entre septiembre y diciembre de 2025, más de 500 productores participaron de capacitaciones orientadas a analizar y aplicar distintas alternativas de riego, con el foco puesto en optimizar el uso del agua (y reducir el consumo de energía eléctrica).

También incluyó una línea de crédito con tasa bonificada (del 16,8%), para ejecutar proyectos de eficiencia hídrica. Hasta ahora, la iniciativa ha otorgado reembolsos por $300 millones, pero está previsto otorgar nuevos créditos por unos $2.400 millones.

Sergio Marinelli, superintendente general de Irrigación, señaló que vienen trabajando con el CFI desde hace años y que uno de los resultados de esa labor conjunta fue el plan hídrico provincial, que esperan que esté terminado en un par de meses.

En ese marco, se establecieron líneas de acción que no tienen tanto que ver con la tradicional impermeabilización de canales, como con el trabajo con el productor. Esto, porque el 70% a 80% de la ineficiencia de los sistemas de riego se concentra dentro de las fincas.

El secretario general del CFI subrayó que la línea de eficiencia hídrica intrafinca no tiene tope de financiamiento, porque entienden que el cuidado del agua es de carácter estratégico. Sumó que tienen intención de replicar el trabajo realizado en Mendoza en otras provincias.

Promoción de las industrias culturales y creativas

Mendoza será sede del Primer Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas, que se desarrollará del 3 al 6 de junio, con el objetivo de impulsar la formulación de políticas públicas para el sector, con aval y acompañamiento del CFI y de organismos internacionales.

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, recordó que, en Mendoza, se ha realizado un censo de industrias creativas, entendiendo que es un sector que no solo contribuye a la economía provincial, sino también a las identidades regionales y locales, que quieren fortalecer.

Añadió que estas industrias pueden generar más capacidad instalada y empleo genuino, por lo que el desafío es seguir trabajando en vinculación con el sector educativo para contar con capital humano que pueda desarrollarse en esta actividad.

Lamothe apuntó que el sector es de carácter estratégico, ya que tiene la capacidad de exportar, de generar valor y empleo de calidad, pero que necesita de financiamiento acorde a sus particularidades. “Lo que queremos discutir en este congreso es qué arreglos institucionales tienen que hacer las provincias, los municipios y la nación para acompañar este sector productivo”, comentó.