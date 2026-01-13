El Ministerio de Producción habilita créditos de 1 millón de dólares para la exportación de vino a granel

La exportación de vino a granel suma un nuevo impulso en Mendoza a partir de una línea de créditos específica anunciada por el Ministerio de Producción , en conjunto con Hacienda y Finanzas. La medida apunta a fortalecer la competitividad de un sector estratégico para la economía provincial y facilitar el acceso a financiamiento para operaciones en el exterior.

Los fondos estarán disponibles a través del Banco Nación y estarán destinados a empresas mendocinas que exporten vinos a granel. Con tasas diferenciales y montos significativos, la iniciativa busca acompañar tanto a pymes como a grandes firmas en un contexto clave para la apertura y consolidación de mercados internacionales.

El programa contempla un total de 20 millones de dólares destinados a la prefinanciación de exportaciones de vinos a granel. Los créditos se canalizarán mediante el Banco Nación con una tasa anual del 4,25 % , y estarán disponibles para exportadores de los sectores agrícola, agroindustrial y vitivinícola , bajo cualquier forma societaria, incluyendo cooperativas, que desarrollen sus actividades en la provincia de Mendoza.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu , señaló: “Esta línea de crédito es una clara señal de recupero de la actividad económica de nuestro país. Que desde el sector privado se cuente con una línea de financiamiento especialmente adaptada a las necesidades de uno de los sectores que más aporta al PBG, es realmente una buena noticia” .

El Banco Nación canaliza la línea de créditos destinada a exportadores mendocinos de vino a granel.

En relación con el impacto en el comercio exterior, el funcionario agregó: “La tasa de devolución prevista para esta línea de crédito es muy competitiva y llega en un momento muy importante para la captación de nuevos mercados internacionales” .

Desde la cartera productiva detallaron que el financiamiento será de hasta USD 500.000 para pequeñas y medianas empresas y de hasta USD 1.000.000 para grandes empresas, con un plazo máximo de devolución de 180 días, sin posibilidad de prórroga.

Plazos, vigencia y alcance para el sector vitivinícola

La línea de créditos estará vigente hasta el 31 de agosto o hasta que se agoten los 20 millones de dólares asignados al programa. El objetivo central es brindar previsibilidad financiera a los exportadores y acompañar el ciclo productivo y comercial del vino a granel, un segmento que tiene fuerte peso en el entramado vitivinícola mendocino.

Desde el Ministerio de Producción remarcaron que esta herramienta busca sostener el flujo exportador, mejorar el acceso al financiamiento en dólares y reforzar la presencia del vino argentino en el exterior.