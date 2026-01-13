Otra vez: escándalo con la low cost que canceló 125 vuelos en apenas cinco días

Otra vez Flybondi en el centro de la escena, ya que en plenas vacaciones de verano, la low cost canceló 125 vuelos domésticos y regionales entre el jueves y lunes, lo que equivale a casi una cuarta parte de su programación prevista para esos cinco días.

Con una capacidad promedio de 180 asientos por avión, más de 22.000 pasajeros quedaron afectados justo cuando empezaban las vacaciones y los aeropuertos se llenaban de valijas y expectativas.

“Fue por cuestiones operativas y de disponibilidad de flota” , explicaron desde la compañía a Clarín.

Flybondi, la primera aerolínea low cost de la Argentina, debutó en 2018 al calor de la política de cielos abiertos del gobierno de Mauricio Macri y allanó el camino para el desembarco de JetSmart un año después. Desde entonces, su historia combinó expansión acelerada, tarifas agresivas y una larga lista de conflictos operativos.

Según datos de la propia empresa, en ese período “debió cancelar 125 vuelos, mientras que operó efectivamente más de 520, entre nacionales e internacionales, y trasladó a más de 94.000 pasajeros hacia distintos destinos”.

Flybondi, otra vez cuestionada por gran cantidad de vuelos cancelados

Para tomar dimensión de la gravedad, este lunes se suspendieron 30 vuelos. A ese escenario se sumó el cierre temporal del aeropuerto de Ezeiza el viernes por la tarde, que generó un efecto dominó sobre la programación del fin de semana.

Desde Flybondi aseguraron que el foco estuvo puesto en reubicar a los pasajeros afectados. “El equipo de atención al cliente establece como prioridad la reubicación en los vuelos disponibles más próximos a la hora o fecha original”, señalaron.

Aunque reconocieron que, en el inicio de la temporada alta, esa tarea se vuelve más compleja por los altos niveles de ocupación que registran casi todos los vuelos.

Flybondi suma cuestionamientos por cancelaciones e impuntualidad

La aerolínea intenta dejar atrás la crisis financiera que, desde octubre de 2023, la llevó a cancelar cientos de servicios y a quedar bajo una fuerte lupa pública. Sin embargo, los problemas operativos siguen apareciendo.

Desde su creación, Flybondi transportó a más de 17 millones de pasajeros y suele destacar que uno de cada cinco voló en avión por primera vez gracias a su modelo de bajo costo.

En 2025 mostró una mejora respecto del año anterior, pero los números todavía incomodan.

Según un ranking de la firma Amadeus, que analizó a 41 aerolíneas con vuelos regulares en el país, Flybondi quedó como la segunda más impuntual, apenas detrás de Boliviana de Aviación (BOA). Registró una tasa de cancelaciones del 6,4%.

A fines de 2024, el panorama era todavía más crítico: de cada 100 vuelos programados, 10 se cancelaban por cuestiones internas.

El nuevo episodio no es aislado. En diciembre pasado, en plena previa de las fiestas, la compañía ya había protagonizado una tanda de cancelaciones masivas: 70 vuelos suspendidos en apenas tres días, entre el jueves 17 y el viernes 19.

De cara a los próximos cuatro años, Flybondi anunció que le hizo un pedido de 35 aviones nuevos a Airbus y Boeing por US$ 1.700 millones para ampliar 230% su capacidad.