Aspen, la meca del esquí cada vez más cercana a los argentinos: vuelos, alojamiento y secretos gourmet

ENVIADO ESPECIAL A ASPEN. - La meca de ensueño elegida por fanáticos del esquí y del turismo de lujo es más accesible para los argentinos de lo que uno piensa. En la temporada que va de diciembre a marzo es la excusa perfecta para viajeros que quieren escapar del sofocante verano austral y así darle una oportunidad a un destino memorable, entre adrenalina y delicias gastronómicas de distintas latitudes.

La localidad de Aspen , ubicada en Colorado (Estados Unidos), es hoy posible gracias a una combinación de conectividad aérea eficiente, planificación y una experiencia que justifica cada kilómetro recorrido. Sobre todo gracias a la propuesta de Copa Airlines desde Argentina, vía el "Hub de las Américas" en Panamá , hacia Denver , la urbe más cercana a nuestra meta.

Copa Airlines opera en seis rutas de Argentina directo a Panamá : Ezeiza (28 vuelos semanales), Córdoba (21), Rosario (14, aeropuerto hoy en refacciones), Mendoza (7) , Salta (3) y Tucumán (3). Desde el Hub de las Américas , conecta con más de 85 destinos en 32 países, incluyendo 17 sólo en Estados Unidos.

Gracias a Copa e Interamerican Network , Los Andes pudo recorrer en diciembre Aspen , un refugio con cultura de montaña , pistas de esquí tanto para principiantes y expertos, y un pueblo que combina prosperidad desde su etapa minera gracias a la extracción de plata, arte contemporáneo y gastronomía de alto nivel , además de una forma particular de transitar el seco invierno, que puede extrapolarse a otros lugares con similares características.

El lanzamiento de la temporada llegó a tono con la temática navideña , dejando postales cinematográficas para sumar también a las redes sociales. Te contamos sobre el itinerario para este viaje de extremos.

Antes de la nieve de Aspen: 24 horas en Panamá con el Stopover de Copa

El primero vuelo de madrugada en la travesía de Mendoza a Aspen no es una primera escala, sino que funciona como un destino en sí mismo. Con el programa Stopover de Copa Airlines, es posible quedarse de 24 horas a siete días en Panamá sin costo adicional en la tarifa aérea.

Llegamos pasadas las 6 de la mañana al Aeropuerto Internacional de Tocumen, conocido como el Hub de las Américas, que funciona como una maquinaria aceitada: conexiones rápidas, servicios eficientes y un duty free que invita a pasear sin apuro. Para movernos por la ciudad que une los continentes, usamos el transfer de Hover Tours, una solución práctica cuando el tiempo es limitado.

Copa Club en aeropuerto de Panamá Copa Club en aeropuerto de Panamá: acceso con upgrade en ticket Gentileza

La noche tiene como sede en el Waymore Hotel, en pleno centro de la ciudad centroamericana. Piscina, gimnasio, spa, desayuno incluido y el restaurante King’s Café, con una carta de carnes y pastas que sorprende con varios vinos mendocinos. El precio de la habitación arranca en los USD 99 y la ubicación, rodeada de bares y comercios, permite moverse con seguridad sin perder minutos.

La primera parada turística es el Canal de Panamá, la obra que conectó al mundo a inicios del siglo XX. La visita permite ver en funcionamiento las esclusas y entender cómo los barcos suben y bajan su nivel de agua.

El centro de visitantes suma una sala IMAX donde se proyecta un documental en 3D narrado por Morgan Freeman, que contextualiza la magnitud histórica, política y económica del canal. Una clase de historia global en tiempo real. Recomendación clave: ir con tiempo, porque suele haber filas. Tickets desde USD 7,22.

Un buque pasa por el Canal de Panamá Un buque pasa por el Canal de Panamá Los Andes

El contraste aparece rápido al llegar al Casco Antiguo. Calles empedradas, balcones coloniales y una vida cultural activa entre iglesias, museos y cafés. En Sisu Coffee Studio, el café Geisha, orgullo panameño y premiado en el mundo, se convierte en ritual.

A pocas cuadras, el Museo de la Mola (MUMO) ofrece entrada gratuita y una inmersión en la identidad indígena del país. La caminata se completa con la Catedral de Santa María la Antigua, la Iglesia de la Merced y San Francisco de Asís.

Ruinas de Panamá Viejo, con vista a la ciudad moderna Ruinas de Panamá Viejo, con vista a la ciudad moderna Gentileza

Antes de volver al hotel, la última postal del paseo es Panamá Viejo. Las ruinas del siglo XVI, declaradas Patrimonio de la Humanidad, conviven con el skyline moderno y cuentan historias de piratas, incendios y reconstrucciones.

Parada en Denver, la puerta de entrada a Aspen

El segundo vuelo de Copa continúa de Panamá al Denver International Airport, aterrizando de noche.

La llegada a la capital de Colorado es sencilla. Como sucede en terminales aéreas como la JFK de Nueva York, la línea A del tren conecta en 15 minutos el aeropuerto de Denver con Union Station, en pleno downtown (y en esta época, con una deslumbrante decoración navideña). El pasaje cuesta 10 dólares y se consigue fácilmente en las máquinas expendedoras.

Estación de tren en el aeropuerto de Denver: USD 10 el ticket a la ciudad en la línea A Estación de tren en el aeropuerto de Denver: USD 10 el ticket a la ciudad en la línea A Los Andes

Union Station (Denver, Colorado) Union Station (Denver, Colorado) Los Andes

A pocos metros de la estación de trenes, el hotel Limelight Denver espera con su estética contemporánea. Es el lugar perfecto para aclimatarse a la zona de las montañas rocosas con un lobby con chimenea para leer un libro y relajarse tras el vuelo, además de una estética que rápidamente se asocia a las cabañas de los bosques circundantes.

La cena en Ajax Downtown, el restaurante del Limelight Denver y hermano del Ajax Tavern de la base de Aspen Mountain, ofrece un menú de carnes con acento en los pescados, los mariscos y las carnes estacionadas, como una rareza para los argentinos como puede ser la cheeseburger de Wagyu.

Vuelo de Copa Airlines: Mendoza-Panamá-Denver Vuelo de Copa Airlines: Mendoza-Panamá-Denver Los Andes

La llegada a Aspen, bajo una nieve de ensueño

Desde Denver, un tercer vuelo de United, miembro de Star Alliance y operado por SkyWest, demanda apenas una hora y cuarto hasta el pequeño y adorable aeropuerto de Aspen.

Al arribar al mediodía, el shuttle gratuito del Limelight Aspen, nuestro hospedaje en el lugar, nos acerca en 10 minutos al centro del pueblo, donde se van descubriendo bajo los techos nevados bares, restaurantes de primer nivel (en Aspen no invaden las típicas cadenas gringas), librerías, boutiques, tiendas de ropa como Gucci o Louis Vuitton, galerías de arte y más.

Limelight Aspen Limelight Aspen Olivia Klein

El hotel ofrece habitaciones amplias (opción con terraza), piscina climatizada, jacuzzi al aire libre, sala de juegos, sector infantil, gimnasio y restaurante propio (Limelight Aspen Lounge).

Es común encontrarse con jóvenes argentinos, en modalidad Work & Travel, principalmente de zonas como Mar del Plata, Bariloche y Córdoba, que apenas escuchan el acento de su tierra se pliegan a las conversaciones y cuentan, con entusiasmo, sus experiencias en Aspen.

Las calles del centro de Aspen Las calles del centro de Aspen Olivia Klein

Si bien resulta obvio, es imprescindible llegar a Aspen con ropa de abrigo y campera a la altura: hay que vestirse en capas y siempre con algunas zapatillas Gore Tex para impermeabilizar. De todos modos, si el día está soleado, la máxima de 3°C no es tan dura de llevar como se lee. De hecho, se siente como unos agradables 10°C del invierno en Mendoza.

Aspen no es un destino único, sino un ecosistema de cuatro montañas, cada una con su propia personalidad.

Las cuatro montañas de Aspen, según nivel de esquí y comodidades

Buttermilk es ideal para principiantes y familias, conocida por ser la sede de los X Games de ESPN en cada enero.

Por su parte, Highlands apunta a quienes van por un desafío técnico y tienen experiencia acumulada en el deporte.

El periodista de Los Andes, Nicolás Nicolli, en su recorrida por Aspen Mountain El periodista de Los Andes, Nicolás Nicolli, en su recorrida por Aspen Mountain Los Andes

La célebre Aspen Mountain goza de pistas empinadas que terminan casi en la puerta de los hoteles y restaurantes. Podés descansar y comer un slice de pizza, sándwiches o un bowl energético en el restaurante Sundeck, a 3.475 metros sobre el nivel del mar. Se llega a través de la góndola Silver Queen, en el centro del pueblo, con un ascenso que dura unos 18 minutos.

Postal de Aspen, Colorado: Silver Queen Gondola conecta a la cima de Aspen Mountain Postal de Aspen, Colorado: Silver Queen Gondola conecta a la cima de Aspen Mountain Olivia Klein

La cuarta montaña es Snowmass, una mole inmensa y lujosa con terreno para todos los niveles de principiante a experto y la mayor cantidad de opciones de alojamiento a pie de pista. La más elegida por esquiadores y riders de snowboard. El almuerzo en Elk Camp, obligatorio para disfrutar la cima.

Cómo es un día de esquí en Aspen

Para alquilar ropa técnica, Suit Yourself ofrece un servicio diferencial: Lorenzo llega en su furgoneta directamente al alojamiento con chaqueta y pantalón. El valor es de USD 75 por un día o USD 100 por dos.

Para el equipo completo, Four Mountain Sports tiene locales en el centro de Aspen y en Snowmass. El alquiler diario para adultos va de USD 80 a 105 e incluye esquíes, botas y bastones. Además, venden ropa, gafas, tecnología, cámaras GoPro y hasta cremas para la piel. Se puede pedir el equipo en el centro y devolverlo en la montaña al terminar el día.

Four Mountain Sports: alquiler y venta de equipos de esquí Four Mountain Sports: alquiler y venta de equipos de esquí Los Andes

Los lift tickets conviene comprarlos con anticipación. Reservando con al menos 30 días, se puede ahorrar un 25% en pases de cuatro días o más, válidos para cualquiera de las cuatro montañas. En temporada alta, los precios arrancan en USD 254 por adulto y USD 178 para niños. Online aquí.

Las clases están garantizadas por Aspen Snowmass. En las tardes de esquí tuvimos el seguimos de los argentinos Demian Lasry y Nayla Rondina, una pareja de Bariloche con más de una década dedicada al esquí profesional. Un detalle que suma confianza y aprendizaje rápido.

Clases de esquí en Aspen Snowmass Clases de esquí en Aspen Snowmass Olivia Klein

El almuerzo en Elk Camp, en la cima de la góndola de Snowmass, combina platos rápidos y libre elección en el autoservicio, desde USD 10 el mac and cheese o USD 29 un menú con proteína.

A media tarde, alrededor de las 15, llega un clásico estadounidense: marshmallow al fuego dentro del programa Snowmass S’mores. Es gratuito.

La vista en Elk Camp (Aspen Snowmass) La vista en Elk Camp (Aspen Snowmass) Los Andes

De regreso al hotel, nunca puede faltar la terapia en la piscina climatizada con vapor caliente y aire helado afuera, además de quedarse obnubilado con los picos nevados detrás que guardan el rosado atardecer.

Dónde comer en Aspen: recomendaciones para el après-ski

Para el après-ski, French Alpine Bistro propone cocina francesa en un ambiente íntimo y oscuro, casi como un bar oculto, custodiada por joyas de arte.

La carta de vinos abarca varietales de España, Francia, Italia y Nueva Zelanda. Opción de cabecera: Pommard 2021 de Henri de Villamont (Francia). Para comer: ñoquis cremosos de trufa negra con champiñones a USD 48, Bœuf bourguignon a USD 58 o canelones de cordero con salsa bolognesa y queso gruyere gratinado a USD 42.

French Alpine Bistro French Alpine Bistro Gentileza

Para los amantes de lo asiático, está Jing Asian Fusion: sushi rolls, sopas, dumplings, nigiri, arroces, noodles, Wagyu Tomahawk y más.

Angelo’s es un clásico para los fanáticos de la comida italiana. Y si preferís quedarte en el hotel, el Limelight Aspen Lounge completa la experiencia con cocina relajada, picadas y postres para saciar los antojos más difíciles.

Jing (comida asiática) y Angelo's (italiana) Jing (comida asiática) y Angelo's (italiana) Gentileza

Stranahan’s Whiskey Lodge, la primera destilería legal de whisky de Colorado desde la prohibición, ofrece destilados locales y platos contundentes. Ideal para probar los famosos huevos endiablados o unos pretzels con carne mechada.

La historia de Stranahan's comenzó en 1998 cuando el bombero voluntario Jess Graber respondió al incendio del granero de un vecino. Nunca imaginó que algo bueno saldría de allí. El granero que se esforzó por salvar pertenecía a George Stranahan, vecino de Woody Creek, propietario de una cervecería desde hacía mucho tiempo y experto en whisky. Cuando el incendio se calmó, ambos descubrieron una pasión compartida por la naturaleza de Colorado y un buen whisky.

Stranahan's Whiskey Lodge Stranahan's Whiskey Lodge Gentileza

No todo es esquí en Aspen: más actividades para hacer

Aspen se recorre a pie, única manera de, por ejemplo, descubrir el Museo de Arte de Aspen con exposiciones contemporáneas de nivel internacional. La entrada es gratuita y hay guías que manejan el castellano.

Si andás por las calles adoquinadas, seguro te cruzás varias galerías de arte y los locales de diseñadores de alto lujo.

Paseo nocturno con Aspen nevado en época de Navidad: en la foto, Explore Booksellers Paseo nocturno con Aspen nevado en época de Navidad: en la foto, Explore Booksellers Los Andes

El paisaje se alterna con cafés de especialidad, librerías como Explore Booksellers (histórica de 50 años) y tiendas icónicas como Kemo Sabe, famosa por sus sombreros personalizados de cowboy.

El histórico Hotel Jerome recuerda el crecimiento de la ciudad desde finales del siglo XIX y su función de reunión social en la zona. Es el único hotel de Aspen que sobrevivió a los largos inviernos previos a las estaciones de esquí y la Gran Depresión, siendo hospedaje de hombres a caballo y soldados de la División de Montaña.

Fachada del histórico Hotel Jerome en Aspen Fachada del histórico Hotel Jerome en Aspen Los Andes

Si salís en cacería de souvenirs y antigüedades, optá por Aspen Emporium & Flying Circus en la Main Street. Hay, además, varios paseos comerciales para distintos bolsillos.

Beneficios de volar con Copa Airlines desde Mendoza y otras cinco rutas argentinas

Copa Airlines conecta los aeropuertos de Mendoza, Ezeiza, Córdoba, Rosario (aeropuerto en reformas), Salta y Tucumán con Denver a través del Hub de las Américas, en Panamá, una escala eficiente que convierte el viaje largo en una experiencia fluida, cómoda y hasta disfrutable.

Aeropuerto Internacional de Tocumen (Panamá) Aeropuerto Internacional de Tocumen (Panamá) Los Andes

En 2025, la aerolínea volvió a ser reconocida como la más puntual de Latinoamérica por décimo año consecutivo, según Cirium, empresa líder en análisis de datos de aviación. Un dato que se traduce en la práctica con horarios cumplidos, conexiones ajustadas sin estrés y equipaje que llega directo al destino final.

Desde su base en Panamá, Copa conecta con más de 85 destinos en 32 países. Estados Unidos ocupa un lugar central en esa red, con 17 ciudades conectadas de forma directa.

Copa Airlines Copa Airlines Gentileza

Todos los vuelos incluyen comida y bebidas, y el sistema Copa Showpass permite acceder al entretenimiento desde el celular o la tablet con el Wifi a bordo.

En Clase Ejecutiva Dreams, disponible desde Ezeiza, las butacas se transforman en camas totalmente planas, el vuelo resulta notablemente más silencioso y el servicio suma amenity kit, mantas, almohadas y welcome drink.

Además, la flota Boeing 737 MAX optimiza el consumo de combustible y reduce emisiones, un dato que también empieza a pesar entre los viajeros al elegir cómo viajar.

Asientos Cabina Ejecutiva en Boeing 737-800 de Copa Airlines Asientos Cabina Ejecutiva en Boeing 737-800 de Copa Airlines Los Andes

Copa permite conocer dos destinos en un solo viaje sin costo adicional en la tarifa aérea con el programa Stopover: podés quedarte en Panamá entre 24 horas y hasta 7 días, ya sea en la ida o en el regreso de tu viaje. Se tramita online aquí.