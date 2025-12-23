Radiografía de la prohibición de pirotecnia: entregarla a menores tiene multas de $ 3 millones

La expectativa es que cada vez haya Fiestas con menos uso de pirotecnia . Su venta está prohibida en toda Mendoza , no sólo se contemplan sanciones al respecto en el Código Contravencional de Mendoza sino que también hay normativa que la prohíbe en todos los departamentos de la provincia.

Con la incorporación de Tupungato a la prohibición, no se puede vender pirotecnia por ningún canal ni medio en ningún departamento de la provincia.

Las sanciones pueden llegar a los $ 3.000.000 o hasta 90 días de arresto y está prohibido incluso el uso en determinados casos y departamentos.

En particular, también se contemplan sanciones a quienes faciliten pirotecnia a menores de edad , es decir personas de menos de 18 años, lo cual involucra también a los padres u otros adultos responsables.

Aunque fue el último departamento en hacerlo, este mes, Tupungato modificó su normativa para sumarse, a partir de la Ordenanza N° 17/2025. Y lo hizo con un plus: no solo prohibió la venta sino también el uso de pirotecnia por parte de la población general en su territorio. “Se encuentra totalmente prohibida en todo el departamento la venta, utilización, fabricación, tenencia, acopio, distribución, exhibición y expendio al público de cualquier tipo de pirotecnia, entendiéndose tales todos los elementos que contengan sustancias químicas y que produzcan efectos luminosos, sonoros, pirotécnicos o de humo al ser encendidos”, estipula. Remarca que la disposición apunta a proteger la salud, la seguridad pública, el ambiente y el bienestar animal.

Defensores de animales realizaron una Protesta por el uso de pirotecnia en Peatonal Sarmiento y San Martín de Ciudad. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

En este plano, la comuna apunta definiciones que son de utilidad para comprender qué involucra el asunto. Se considera pirotecnia todo elemento que contenga sustancias químicas y que, al ser encendido, produzca explosiones, fuego, ruido, destellos luminosos o humo. ”Si prende fuego, quema, explota o produce humo mediante reacción química, está prohibido”, subraya tajante.

Por qué se prohíbe la pirotecnia

Limitar el uso de estos artefactos busca prevenir sus innumerables consecuencias, no solo en cuanto a los riesgos para la salud de los mismos involucrados sino porque tiene un impacto dramático en ciertas personas y en los animales.

Las personas con hipersensibilidad auditiva o a las luces, como es el caso de aquellas que tienen autismo, sienten estas explosiones como verdaderas bombas lo que transforma las fiestas en un verdadero tormento, por el miedo, la ansiedad y las crisis que les provocan. También afecta a otras personas con ciertos diagnósticos de salud mental, en particular adultos mayores.

Pero además también tiene consecuencias sobre los animales que resultan verdaderamente alterados, sienten verdadera desesperación e incluso se pierden, también es frecuente encontrar aves muertas que colapsaron ante la intensidad del tormento que les provoca.

También incide en el plano medioambiental, por la contaminación y riesgos de incendio. Obviamente, también se ponen en riesgo las personas que los usan como las habituales pérdidas de dedos y ojos o quemaduras.

Cómo se actúa ante la venta ilegal de pirotecnia

Dado que la venta está prohibida, los municipios realizan controles en los comercios. De acuerdo al relevamiento realizado por Los Andes en municipios de Gran Mendoza, se encuentra cada vez menos este tipo de comercio en locales habilitados.

Está claro que en este escenario de prohibición la comercialización se ha trasladado hacia otros canales como domicilios particulares y el universo virtual, como las redes sociales.

Comienza la temporada de pirotecnia y Capital advierte a comerciantes

En este sentido, desde el Ministerio de Seguridad explicaron que, por un lado, son los municipios los que prohíben la venta y comercialización de pirotecnia y son los encargados de controlar y aplicar multas en este sentido. Subrayan que las ordenanzas municipales están por encima del Código Contravencional.

Pero en el caso de los canales alternativos el escenario cambia radicalmente: aunque pueden tener alguna función de control los municipios no tienen injerencia directa en el plano punitivo. En esos casos, actúan directamente el Ministerio de Seguridad de la provincia y el Poder Judicial.

Si se detecta o hay una denuncia de venta en un domicilio particular, la policía no puede ingresar por lo cual se deriva esto directamente a la Justicia para que determine una orden de allanamiento. Los involucrados son detenidos, la mercadería es decomisada y la Justicia determina la sanción que les corresponde, en función de si es la primera vez, si son reincidentes u otras variables asociadas al delito. Las penas están contempladas en el Código Contravencional e incluyen días de arresto.

En el caso de la venta por canales digitales, la policía realiza un patrullaje virtual y deriva el caso a la Justicia. Una fuente del área explicó que es distinto si se detecta un procedimiento de compraventa en la vía pública cuando se ha pautado la entrega y se encuentra “in fraganti”. En ese caso la policía puede llevarse a las personas detenidas por una contravención.

En todo esto, sin dudas, se destaca la importancia crucial del compromiso de la comunidad no solo para dejar de usar pirotecnia y que las fiestas sean para todos sino además para realizar denuncias que permitan actuar a los organismos involucrados. Las denuncias sobre casos de venta ilegal de pirotecnia pueden realizarse a través del 911 o en los canales de los municipios.

De cuánto es la multa por suministrar pirotecnia

En cuanto a la venta, además de las multas, los municipios decomisan la mercadería y hasta puede realizarse la clausura del comercio por desvirtuación de rubros habilitados.

En algunos departamentos también se especifica que está prohibido el uso, tal es el caso además de Tupungato, de Las Heras y Maipú. Un detalle que arroja el relevamiento es que dado que cada municipio fijó su propia normativa, es muy variable el valor de las multas.

El Código Contravencional de Mendoza estipula multas de entre $840.000 y $3.780.000 o arresto desde 20 y hasta 90 días por venta ilegal. Si los productos en venta fueran de pirotecnia y/o cohetería clandestina, la sanción se triplica.

La Navidad dejó una muestra gratis de que si bien parece ir a la baja el uso de la pirotecnia en Mendoza el asunto no está saldado.

Pero además, “el que accionara y/o utilizara, tuviere en su poder y/o acopiara artefactos de pirotecnia o cohetería de uso prohibido, será pasible de 20 días hasta 90 días de arresto”, expresa.

En cuanto al suministro de pirotecnia a menores, el responsable será sancionado con multas que van desde $630.000 hasta $2.940.000 o arresto desde 15 hasta 70 días.

Pero también considera la omisión del deber de vigilancia de padres, tutores o curadores, para quienes el incumplimento del deber de vigilancia, permitiendo la adquisición de estos artefactos puede implicar una multa de entre $420.000 y $ 2.520.000 o entre 10 y 60 días de arresto.

De cuánto es la multa por venta de pirotecnia

En Guaymallén, las sanciones previstas por la normativa alcanzan hasta las 5.000 UTM ($112,65 cada UTM) para cualquier tipo de venta de pirotecnia. Es decir que llegan a los $563.000.

“La situación presenta una complejidad adicional, ya que la comercialización online se ha convertido en la modalidad más utilizada por quienes optan por este circuito ilegal”, reconocen en la comuna.

Las multas que aplica la Municipalidad de Maipú tienen un valor base que parte desde los $100.000. Desde la Dirección de Fiscalización también se indicó que este año se registró un incremento en las denuncias por ventas realizadas en domicilios particulares y a través de redes sociales.

Aclaró que, dado que las comunas no intervienen directamente en esos casos, se está trabajando de manera conjunta con la Policía para coordinar acciones.

En la Municipalidad de Ciudad explicaron que hasta el momento no han encontrado venta en comercios. Detallaron que según el Código de Convivencia es una falta grave de 2000 a 5000 UTM ($96 cada una), es decir entre $192.000 y $480.000.

“Hacemos un control estricto de pirotecnia con los inspectores en vía pública, de venta ambulante y en comercios, si se encuentra que se vende, se multa y se decomisa la mercadería”, dijo Pablo Levin, subsecretario de Desarrollo Comercial de la comuna.

“Cada vez es menor la cantidad de pirotecnia que se encuentra, es muy difícil conseguir pirotecnia en el centro de la ciudad, pero sí hay denuncias anónimas de casas particulares o venta por Instagram, que no son comerciantes”, agregó.

En Luján, el comercio o individuo que viole las restricciones será sancionado con una multa equivalente a 1000 unidades tributarias (UT). Estas tienen un valor de $222 lo que implica una multa de $222.000

Las Heras aplica una multa de entre 500 y 200.000 UT., lo que equivale a entre $57.000 y $22.800.000 ($114 cada unidad). En tanto en Godoy Cruz, son de $50.000.