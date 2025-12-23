23 de diciembre de 2025 - 10:10

Fiestas sin miedo: 5 trucos para proteger a tu perro y evitar que escape sin medicarlo

Descubrí cómo transformar tu casa en un refugio para tu perro. Consejos expertos para evitar el estrés, las huidas y los accidentes en estas fiestas.

Aplicá estos 5 trucos para calmar a tu perro en esta época de fiestas.

Aplicá estos 5 trucos para calmar a tu perro en esta época de fiestas.

Por Cristian Reta

¿Sabías que tu perro escucha hasta cuatro veces más que vos? Lo que para vos es un festejo, para ellos es una amenaza que activa una huida desesperada. Mientras que un avión jet emite unos 100 decibeles, la pirotecnia puede alcanzar los 190. Esto supera el umbral de dolor humano y es una tortura los caninos.

No improvises una solución sobre la hora en esta época de fiestas: prepará un lugar seguro con anticipación. Elegí una habitación interna, lejos de ventanas y portones, donde el estruendo sea menor. Además, es fundamental que no lo dejes solo; tu compañía y una actitud relajada son el mejor calmante. Poné música clásica, la radio o la TV para enmascarar los estallidos externos.

Trucos de contención natural sin medicación que pueden ayudar a tu perro

  • Identificación obligatoria: Comprale a tu perro un collar con tu teléfono escrito directamente sobre alguna parte del material que sea resistente. En medio del pánico, las chapitas suelen perderse.
    image
  • El "truco de la venda": Los vendajes elásticos (TTouch) o camisetas de compresión aplican una presión suave que procesa el sistema nervioso, generando una sensación de calma similar a un abrazo.
  • Distracción con comida: Dale un juguete interactivo (como un Kong) relleno de algo rico para que enfoque su energía en lamer y no en el ruido.
    image
  • Aromas que relajan: Difusores con esencias de lavanda o manzanilla ayudan a bajar la ansiedad de forma natural.
    image
  • Acostumbralo a estar en un espacio seguro: Elegí con al menos una semana de anticipación el lugar en el que vas a recluir a tu perro durante los festejos. Debe tener su comida, la cucha o cama en la que duerme, agua y comida.
    image

Un consejo extra: recordá cerrar bien puertas y ventanas. Muchos perros, en su desesperación, rompen vidrios para escapar y terminan heridos o perdidos en la calle.

