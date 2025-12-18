Salieron de Argentina hace dos años y quieren llegar en su Trafic a Alaska: cómo es vivir sobre ruedas

ENVIADO ESPECIAL A PANAMÁ. - El argentino Ricardo Ambrosio (41) y la francesa Florie Seneclauze (33) no partieron con la idea de dar la vuelta al mundo. Desde Cañada de Gómez (sur de Santa Fe) salieron en su Renault Trafic 1.4 modelo 91 “por seis meses”, pese a que el plan original era mudarse a Francia.

Tras subir por el continente y hoy de paso por Panamá , la megaciudad que une dos mundos, ambos ya acumulan dos años y medio viajando a bordo de "la chiquitita", como apodan a su fiel furgoneta. Aún respetan la lógica austera que dio inicio al periplo y la capacidad de asombro que les da combustible kilómetro a kilómetro.

Según confiaron a Los Andes , ambos quieren llegar a Alaska , al punto extremo del norte, para así lograr su cometido: haber recorrido América por completo por tierra.

Ricardo es médico cirujano . Aunque por razones obvias no ejerce entre las paredes del quirófano, sí hace planificación digital a distancia.

Por su parte, Florie , de nacionalidad francesa pero residente en Argentina desde 2015, es arquitecta y carga su creatividad, talento y planos por donde va.

Además de los ahorros cosechados, la economía de su viaje se apoya en decisiones simples. Ricardo y Florie viajan con un panel solar, arrastran pocos gastos fijos y a su Trafic pueden arreglarla ellos mismos a la vieja usanza.

Captados en Panamá: Florie Seneclauze (33) y Ricardo Ambrosio (41) salieron desde Argentina en 2023 y quieren llegar a Alaska en su Renault Trafic Captados en Panamá: Florie Seneclauze (33) y Ricardo Ambrosio (41) salieron desde Argentina en 2023 y quieren llegar a Alaska en su Renault Trafic Los Andes

"La parte económica se acomoda. Se van trayendo cosas de un lado al otro. No tenemos muchos gastos. Tenemos un panel solar. Vos podés comprarte una Mercedes-Benz, un último modelo. Pero se te rompió y tenés que pagar 3.000 dólares. Lo distinto es que a la Trafic, cuando se rompe, la arreglamos nosotros. Es manual", mencionó Ricardo, quien al ser entrevistado se encontraba junto a Florie tomando un mate a la orilla de avenida Amador, donde se aprecia en su esplendor la bahía de Panamá.

Al momento de ser abordada por Los Andes, la pareja llevaba allí un mes y ultimaba el próximo tramo hacia Costa Rica. El vehículo sigue siendo el mismo desde el primer día contra vientos, desiertos, junglas, montañas y cruces marítimos complejos.

"Salimos de Cañada de Gómez, fuimos hasta Puerto Madryn y empezamos a subir por la costa argentina, la brasileña, Venezuela, Colombia y finalmente cruzamos a Panamá. Siempre en la Trafic", recordaron los aventureros, quienes están juntos hace 12 años.

Sobre el lugar que les "voló la cabeza", la respuesta salió al unísono: "Venezuela".

“Venezuela es increíble. Su gente también. El mar de Venezuela es el más lindo de lo que hemos visto", indicaron.

Con la sonrisa iluminada por el fuerte sol de Panamá, hablaron de la experiencia de subir al monte Roraima, en la Gran Sabana, que muchos ubican por ser la inspiración para las Cataratas del Paraíso en la película animada "Up" (2009).

Monte Roraima (Venezuela) Monte Roraima (Venezuela) CC

Ricardo y Florie describieron a la región como una en la que “la gente maneja oro”, con montañas antiquísimas ("las más viejas del mundo") y una geografía que impresiona tanto como la vida cotidiana que debieron organizar allí por unos días.

Brasil también apareció en su relato con escenas grabadas a fuego. Los Lençóis Maranhenses, ese desierto de dunas con lagunas de agua en el medio, o la intensidad de haber cruzado con éxito el Amazonas.

Desde Belén hasta Manaos, siete días arriba de un barco, con la Trafic a bordo, navegando el río más temido de América.

Al repasar la lista de lugares conocidos, es inevitable volver al inicio. “Nosotros salimos por seis meses”, explicaron. De hecho, "teníamos la idea de irnos a vivir a Francia".

A su favor, ambos trabajaban en 2023 por su cuenta, lo que les facilitó la decisión de cortar con todo y salir. Pero los seis meses se estiraron, el destino mutó y la fecha de regreso aún está en suspenso.

Si bien hasta ahora el relato puede sonar calcado al de otros viajeros, Ricardo y Florie no idealizan la experiencia. Lo más difícil que les tocó atravesar fue el dengue.

Lençóis Maranhenses (Brasil) Lençóis Maranhenses (Brasil) Shutterstock

"Muchas veces cuando te pasa algo malo es como que se va compensando porque te permite hacer otras cosas que no tenías pensado. Por ejemplo, en Boavista, norte de Brasil y desconectado del resto, rompimos el burro de arranque de la Trafic", contó ella.

El repuesto solamente podían pedirlo a Argentina con una demora de dos meses. "Boavista es un lugar donde no te querés quedar tanto tiempo. Hace 45°C todos los días, aunque es culturalmente muy rico con comunidades indígenas, ríos muy bonitos", repasó.

"La gente no se detiene a conocer Boavista. Entonces, como que siempre nos damos cuenta que al final cuando nos pasa algo malo también lo compensamos con otra cosa", valoró la mujer de 33 años.

"Nos gustó la estadía no prevista, pero fue duro", aclaró.

"Tenés los problemas típicos de la vida nada más que en distintos lugares"

¿Qué le diría esta pareja de viajeros a aquel que quiere pero no se termina de animar? “Es mucho más fácil de lo que piensa, pero sí hay que estar dispuestos a pasar incomodidades".

Para ellos, viajar miles de kilómetros en una Trafic no elimina los problemas: los traslada y les da otro contexto para solucionar. "Tenés los problemas típicos de la vida nada más que en distintos lugares", señaló Ricardo.

El objetivo para Ricardo y Florie sigue siendo Alaska. No hay una fecha límite cerrada ni una urgencia que los corra. Se preguntaban si, además, podrán llegar a Estados Unidos justo para el Mundial de 2026 y compartir el fervor con otros argentinos.

Por lo pronto, su cuenta en Instagram (@tamo.juntos.91) es la bitácora con fotos y videos que reflejan sus experiencias y los cruces inesperados en el camino. Resta descubrir qué tanto se expandirá.