Valle de Uco: el Gobierno confirmó el envío de 14 millones de dólares para modernizar un sistema de riego

El Gobierno de Alfredo Cornejo promulgó la ratificación del convenio del proyecto “ Modernización del Sistema de Riego Yaucha–Presurización Rama Dumas ”, una obra que se financiará con recursos del Fondo del Resarcimiento y que demandará una inversión total de USD 14.101.886 .

La Provincia asignó más 16 millones de dólares para modernizar un sistema de riego en el Valle de Uco

La medida fue oficializada mediante el Decreto 2912, publicado este martes en el Boletín Oficial. El acuerdo había sido celebrado el 25 de agosto de 2025 entre la Provincia de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, y el Departamento General de Irrigación (DGI) .

El proyecto constituye una intervención estratégica para fortalecer la eficiencia hídrica y el desarrollo productivo en la cuenca del Río Tunuyán Superior.

Según se detalla en el decreto, el sistema de riego actual presenta dificultades que afectan su eficiencia y sustentabilidad, como pérdidas por infiltración, escasa infraestructura para el control de caudales y un contexto de menor disponibilidad de agua asociado al cambio climático. Estas condiciones impactan de manera directa en la producción agrícola y en la rentabilidad de los productores de la zona.

Para revertir esta situación, el proyecto prevé la construcción de un nuevo reservorio con capacidad para almacenar más de 90.000 metros cúbicos de agua , junto con una red de distribución presurizada de casi 30 kilómetros de extensión . La obra incluirá tuberías modernas y equipamiento específico para optimizar la distribución del recurso.

Además, se incorporará tecnología de medición, telemetría y control automático, lo que permitirá entregar el agua en el momento justo y en la cantidad necesaria, reduciendo pérdidas, promoviendo el uso racional del recurso y garantizando una mayor equidad entre los usuarios del sistema.

El recupero de la obra

La obra tuvo su apertura de licitación el 23 de septiembre de 2025, con la participación de ocho empresas oferentes, y fue adjudicada a comienzos de diciembre a la Unión Transitoria integrada por TOLCON Construcciones S.A., Construcciones Electromecánicas del Oeste y Dumas.

En cuanto al recupero de la inversión, el esquema de reembolso contempla la devolución de al menos el 60% del costo total de la obra, en plazos de 10 o 20 años, según las características del proyecto. Estos criterios se definieron en función de la cantidad de beneficiarios, la ubicación de la obra y la sostenibilidad financiera del sistema.

El decreto establece finalmente que la norma será refrendada por los ministros de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, y de Hacienda y Finanzas, y dispone su comunicación, publicación y archivo conforme a los procedimientos administrativos vigentes.

El decreto