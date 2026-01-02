2 de enero de 2026 - 08:16

La Provincia asignó más 16 millones de dólares para modernizar un sistema de riego en el Valle de Uco

El proyecto contempla la construcción de una red entubada de 32 kilómetros y un reservorio de 110.000 metros cúbicos en Yaucha–Pareditas.

Más de 200 productores y unas mil hectáreas cultivables serán alcanzadas por el proyecto de modernización del sistema hídrico.

Foto:

Los Andes | Jorge Yori
Por Jorge Yori

El Gobierno de Alfredo Cornejo oficializó la asignación de 16.118.241 dólares para la ejecución del proyecto de modernización del sistema de riego Yaucha-Área Pareditas. Esta inversión, canalizada a través del Decreto 2886, fue publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La normativa ratifica el convenio específico firmado entre la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y el Departamento General de Irrigación. La partida provendrán del Fondo del Resarcimiento.

La obra está diseñada para transformar estructuralmente la distribución de agua en la región mediante la sustitución del sistema actual por una red de conducción entubada de 32 kilómetros de extensión.

Complementariamente, se contempla la construcción de un reservorio con capacidad para almacenar hasta 110.000 metros cúbicos de agua.

Estas mejoras técnicas tienen como objetivo mitigar las pérdidas por filtración y la acumulación de residuos que afectan el esquema vigente, optimizando la entrega del recurso hídrico de manera más eficiente y oportuna para los regantes.

En términos de impacto social y productivo, el proyecto beneficiará directamente a más de 200 productores locales y cubrirá una superficie superior a las mil hectáreas cultivables.

En el Ejecutivo destacan que la modernización no solo permitirá una mejor conservación del agua en un contexto de escasez hídrica, sino que también generará un ahorro significativo en los costos de mantenimiento y operación para el sector agrícola, potenciando la productividad general de la zona.

Repago de la obra

Respecto al esquema de financiamiento y recupero, el Departamento General de Irrigación, en su rol de organismo subejecutor, deberá reembolsar el 60% de los costos totales de inversión al Gobierno provincial.

Este repago se estructuró en un plazo de 15 años, a través de 30 cuotas semestrales que se calcularán en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) para garantizar la sostenibilidad del fondo.

El primer pago comenzará a hacerse efectivo a partir del sexto mes de la recepción provisoria de la obra.

