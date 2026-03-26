Reformarán el FTyC y ya buscan un nuevo esquema de créditos más eficiente

El Gobierno provincial ya trabaja en el diseño de una nueva herramienta que reemplace al Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) , tal como adelantó Los Andes . Según fuentes vinculadas a los ministerios de Hacienda y de Producción, la intención no es eliminar por completo el esquema actual, sino conservar aquellas funciones que resultan útiles para atender situaciones de crédito puntuales, especialmente vinculadas a contingencias o emergencias.

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En ese sentido, descartan que el nuevo instrumento esté orientado al financiamiento de capital de trabajo , y plantean la necesidad de reformular el fondo para adaptarlo a las condiciones actuales, en línea con los cambios que ya atravesó el sistema financiero argentino en los últimos años.

La redefinición también incluiría una reestructuración interna del organismo . De acuerdo con las mismas fuentes, el objetivo es dotarlo de mayor eficiencia operativa , ajustando su tamaño a las necesidades reales de funcionamiento, sin perder la capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas que afectan al entramado productivo .

La posibilidad de modificar el FTyC encendió alertas en el sector productivo , que valora el rol del organismo como una herramienta de financiamiento accesible , con tasas por debajo de las del sistema bancario tradicional y condiciones más acordes a la realidad de las empresas locales. En ese contexto, el desafío oficial será avanzar en la reforma sin desarticular un instrumento que, hasta ahora, ha funcionado como un respaldo clave para distintas actividades económicas .

Si bien una de las líneas más conocidas es la que, cada año, financia la cosecha y el acarreo para el sector vitivinícola , el FTyC cuenta con opciones para la agricultura, la agroindustria y la ganadería . Por otra parte, si bien la mayoría de los créditos está enfocada en el agro, a las líneas de inversión y capital de trabajo pueden presentarse industrias y empresas de servicios.

Asimismo, cuenta con una red territorial con presencia en distintos departamentos, lo que fortalece el acceso al financiamiento en el interior productivo.

Financiamiento real y accesible

Fernando Cordero, presidente de la específica de Agricultura de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear, señaló que, aunque aún no hay precisiones, el fondo ha sido clave para enfrentar la crisis hídrica en el sector vitícola y frutícola, especialmente en sistemas de riego por goteo.

Los créditos también fueron utilizados para la defensa contra heladas y la colocación de malla antigranizo, herramientas fundamentales para sostener la producción. “Para nosotros es vital el financiamiento que ofrece”, resaltó.

Desde el sector comparten la necesidad de reducir estructuras del Estado, pero advierten que el fondo no debe perder su esencia ni su capacidad de financiamiento. También preocupa la posible reducción de delegaciones y el impacto en el asesoramiento técnico a productores.

“Es la única herramienta de financiamiento real para muchos productores”, sostuvo Cordero, quien destacó que las condiciones son más accesibles que en el sistema bancario, aunque no todos logran cumplir los requisitos.

Pedido de reunión y preocupación sectorial

El presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), Fabián Ruggeri, indicó que buscarán una reunión para conocer en detalle la reestructuración del FTyC. También advirtió que existen créditos en evaluación que aún no han sido desembolsados.

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, confirmó que se trabaja en un proyecto de ley para reformular el fondo, en un contexto de caída de la recaudación, ya que Mendoza perdió unos $27 mil millones en términos reales en el primer bimestre de 2026.

Desde el Gobierno sostienen que el fondo “ha quedado sobredimensionado” y que se busca una norma “superadora” adaptada al nuevo contexto económico y fiscal.

Sin embargo, desde el sector productivo crece la incertidumbre. Matías Manzanares, de la Asociación de Viñateros de Mendoza, advirtió que esperan que no desaparezca: “Que sea modificación, adecuación, pero que siga funcionando”.

También planteó la necesidad de flexibilizar los requisitos crediticios, ya que muchos productores no pueden cumplirlos por la crisis del sector, aunque luego regularizan su situación tras la cosecha.

Mauro Sosa, del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, subrayó que la principal preocupación es la falta de definiciones sobre los cambios y sus objetivos. No obstante, destacó que el fondo mantiene un alto nivel de cobrabilidad, lo que respalda su funcionamiento.