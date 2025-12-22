¿Mesa adentro o mesa afuera? Cómo estará el tiempo para Nochebuena y Navidad

Con temperaturas altas, algo de viento y chances de chaparrones aislados por la tarde, el clima del 24 obliga a planificar con estrategia la clásica cena de Navidad.

¿Mesa adentro, mesa afuera o mesa con rueditas? Así estará el tiempo para Nochebuena y Navidad en Mendoza.

Nochebuena, Navidad, fin de año y organizaciones familiares a contrarreloj. Entre el menú, la lista de invitados y los tiempos, hay una decisión que se repite todos los años y que depende casi exclusivamente del clima: ¿armar la mesa adentro o afuera?

Para este 24 de diciembre, el pronóstico anticipa una jornada típicamente veraniega. La mañana arrancará tranquila, con cielo mayormente despejado y una temperatura mínima cercana a los 20 grados y una máxima de 32 grados, algo elevada pero acorde a la época. Hacia el mediodía comenzará a soplar viento del sector sur-sudeste, con velocidades de entre 20 y 30 km/h, lo que traerá algo de alivio térmico.

Durante la tarde, especialmente entre las 17 y las 20 horas, existe la posibilidad de chaparrones o tormentas aisladas, aunque de baja intensidad. Las zonas con mayor probabilidad de verse afectadas son el este y sureste de la provincia y, en menor medida, el norte mendocino como Las Heras norte y Lavalle. En el Gran Mendoza la chance es baja y, de darse, sería de manera muy puntual.

La temperatura máxima rondará los 32 a 34 grados, pero gracias al viento del sur no se espera una sensación térmica sofocante y, a partir de las 20, las condiciones tenderán a estabilizarse. La recomendación es armar la mesa más tarde que temprano para evitar exponer manteles, vajilla y comida al viento o a algún chaparrón aislado de la tarde.

Para la hora del brindis, pasadas las 22, no se prevén inconvenientes meteorológicos: el pronóstico indica cielo parcialmente nublado, sin lluvias y con viento leve, lo que favorece las celebraciones al aire libre.

El pronóstico juega a favor de quienes prefieren armar la mesa afuera, sobre todo para la noche. La recomendación es simple: tener un plan B bajo techo durante la tarde, pero la cena y el brindis pueden realizarse al aire libre sin mayores preocupaciones. Para el 25 de diciembre, el panorama será similar: calor, máximas de 34 a 35 grados, poco viento y alguna chance de tormentas aisladas hacia la tarde, siempre de alcance reducido. Este año, todo indica que la mesa puede ir afuera, con ojo atento al cielo durante la tarde y la tranquilidad de que la noche llegará sin sobresaltos.