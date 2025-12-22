Camionero bajó a orinar, sintió una mordedura y se fue: era una yarará y murió dos semanas despúes

El hecho se conoció el 6 de diciembre, cuando el camionero Miguel Esteban Contreras, de 44 años, debió ser asistido de urgencia en Cutral Co tras manifestar fuertes dolores en los riñones y en una pierna, además de episodios de tos con sangre.

Un hombre que a comienzos de diciembre fue mordido por una serpiente yarará en la ciudad de Cipolletti falleció luego de sufrir una descompensación, pese a que recibió el antídoto correspondiente. Según se informó, la atención médica se produjo cuando el cuadro ya era grave, ya que la víctima acudió al hospital recién al presentar los primeros síntomas.

El hecho se conoció el 6 de diciembre, cuando el camionero Miguel Esteban Contreras, de 44 años, debió ser asistido de urgencia en Cutral Co tras manifestar fuertes dolores en los riñones y en una pierna, además de episodios de tos con sangre.

De acuerdo al testimonio de Oriana, hija de la víctima, su padre se encontraba conduciendo un camión y, al descender para ir al baño, sintió una mordedura. Debido a la oscuridad, no pudo identificar qué lo había atacado. Horas más tarde comenzaron los síntomas, lo que lo llevó a pedir ayuda al personal de la Caminera, que lo trasladó al Policlínico de Cipolletti.

En el centro de salud le suministraron un antídoto al sospechar que se trataba de una mordedura de yarará, pero desde el hospital indicaron que la aplicación se realizó de manera tardía y que el estado del paciente ya era crítico, según informó el diario Río Negro.

La familia había señalado que el veneno permanecía en el organismo de Contreras, provocando un descenso abrupto de los glóbulos rojos, lo que obligó a realizarle transfusiones de sangre de forma permanente.

Finalmente, este lunes por la madrugada, se confirmó el fallecimiento del camionero. Sus restos serán trasladados a Bahía Blanca, ciudad de la que era oriundo.