Ni Mar del Plata ni Cariló: la playa que está a solo 4 horas de Buenos Aires y es una reserva ecológica

Lejos de los balnearios más masivos de la costa atlántica, existe un destino que combina playa amplia, naturaleza protegiday una tranquilidad difícil de encontrar en otros puntos turísticos. Se trata de Mar Chiquita, una localidad bonaerense ubicada a unas cuatro horas y media de Buenos Aires, reconocida internacionalmente como Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
La Reserva de la Biosfera Parque Atlántico Mar Chiquito fue declarada por la UNESCO en 1996 y abarca 26.488 hectáreas de ecosistemas costeros, marinos y terrestres.
Su rasgo más distintivo es la albufera, un cuerpo de agua salada separado del mar por bancos de arena, algo único en Argentina.
Esta laguna costera se extiende por 27 kilómetros y cumple un rol clave en la conservación de especies animales y vegetales, además de regular el equilibrio ambiental de toda la región.
Biodiversidad y fauna protegida
Mar Chiquita es uno de los puntos más importantes del país para la observación de aves.
Según registros oficiales, en la reserva habitan más de 190 especies, incluidas tres de las seis especies de flamencos existentes en el mundo.
El área también es hogar de zorros, nutrias, peces costeros y una flora adaptada a dunas, pastizales y humedales, lo que la convierte en un destino ideal para el ecoturismo y la educación ambiental.
Playas tranquilas y actividades al aire libre
Las playas de Mar Chiquita se caracterizan por ser extensas, poco intervenidas y de bajo nivel de ocupación, incluso en temporada alta.
No hay grandes paradores ni construcciones invasivas, lo que permite disfrutar del paisaje natural en estado puro.
Entre las actividades más elegidas se encuentran las caminatas guiadas, el Sendero del Zorro (que atraviesa médanos hasta el mar), la observación de aves, el kayak en la albufera y paseos educativos pensados para toda la familia.
Localidades cercanas y gastronomía
Muy cerca se encuentran Santa Clara del Mar y Mar de Cobo, dos pueblos costeros con servicios turísticos, ferias artesanales y una gastronomía basada en pescados frescos y mariscos.
Estas localidades complementan la experiencia natural con opciones de alojamiento, restaurantes y actividades culturales.
Cómo llegar desde Buenos Aires
Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido más directo es:
Autovía Ruta 2 hacia Mar del Plata.
En el kilómetro 483, tomar la Ruta Provincial 11.
Seguir la señalización hacia Mar Chiquita, con unos 15 km finales.