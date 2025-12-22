A través de una resolución, se habilitaron actividades de hasta 60 personas en áreas específicas. La medida busca agilizar trámites para eventos de bajo impacto ambiental en la Maravilla Natural del Mundo.

Cataratas del Iguazú: el Gobierno autorizó la realización de "microeventos" en el Parque Nacional.

El Parque Nacional Iguazú, hogar de las imponentes Cataratas y lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, contará con una nueva dinámica para sus visitantes. El Gobierno Nacional, mediante la resolución 460/2025 de la Administración de Parques Nacionales publicada este lunes en el Boletín Oficial, autorizó formalmente la organización de "microeventos" dentro del área protegida.

¿Qué se considera un microevento y cómo funcionará? La nueva normativa responde a una necesidad operativa de la Intendencia del Parque para agilizar los permisos de actividades de pequeña escala que ya se venían solicitando de forma sistemática. Los puntos clave de la reglamentación son:

Capacidad limitada: Los eventos podrán tener un máximo de 60 personas .

Los eventos podrán tener un máximo de . Frecuencia: Se permitirán hasta dos microeventos por día .

Se permitirán hasta . Zonas permitidas: Únicamente en sectores de uso público intensivo del Área Cataratas, sin afectar las zonas de reserva estricta.

Únicamente en sectores de del Área Cataratas, sin afectar las zonas de reserva estricta. Vigencia: Las autorizaciones emitidas tendrán una validez de un año. Cataratas del Iguazú: habilitadas e imponentes Cataratas del Iguazú. Para garantizar que estas actividades no generen impactos ambientales negativos ni alteren la fauna local, la resolución establece prohibiciones como: