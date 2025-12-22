Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 23 de diciembre

El Banco Central publicó la planilla del dólar oficial para la venta minorista a $1.475 . Mismo precio con el que abrirá este martes . En el contexto económico del país, el Ministro Luis Caputo, junto al Gobierno le pusieron paños fríos a la deuda de bonos soberanos que vencen el 9 de enero de 2026 por 4.200 millones de dólares.

Proyecciones del dólar 2026: estiman que el techo de la banda cambiaria podría acercarse a los $2.000

El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de cada banco.

El calendario financiero avanza y el Gobierno enfrenta un desafío crucial: el pago del capital e intereses de los bonos reestructurados en 2020. En los primeros días de 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, deberá afrontar vencimientos que rondan los USD 4.200 millones, una cifra que marca el pulso de las decisiones económicas recientes. Aunque el equipo cuenta con varias herramientas para cubrir ese compromiso, en las últimas semanas se intensificaron las compras de dólares por parte del Tesoro, que ya se aproximan al monto necesario.

A partir del 1º de enero de 2026, el esquema cambiario sumará un nuevo elemento: las bandas comenzarán a moverse siguiendo la inflación con un rezago de dos meses, acompañado por un proceso de acumulación de reservas asociado al incremento en la demanda de dinero. En este marco, el Tesoro aceleró la adquisición de divisas y expandió sus depósitos en el Banco Central, que saltaron de USD 97 millones a cerca de USD 2.000 millones, un incremento del 1.962%.

Este crecimiento se explica por compras estimadas en USD 630 millones, refuerzos netos de organismos internacionales por USD 360 millones, principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y USD 910 millones provenientes de la colocación de Bonares.

Con este nivel de depósitos en moneda extranjera, Caputo se encuentra aproximadamente a USD 2.200 millones de cubrir plenamente los compromisos del 9 de enero.

Es por eso que el ministro recordó que cuentan con USD 1.000 millones de la última colocación, casi USD 7.000 millones ofrecidos por bancos vía repo y dos tramos de swap que podrían activar si fuera necesario. Según Caputo, “hoy por hoy no es problema el vencimiento del 9 de enero”.

El escenario base del Banco Central prevé una expansión de la base monetaria del 4,2% al 4,8% del PBI para diciembre de 2026, que podría financiarse con compras de USD 10 mil millones, dependiendo de los flujos externos. Un aumento adicional en la demanda de dinero equivalente al 1% del PBI elevaría esas compras a USD 17.000 millones, sin presionar sobre la inflación, según estimaciones oficiales.

Aun así, el margen operativo entre el 2 y el 9 de enero será acotado. Aunque el BCRA puede adquirir reservas y luego venderlas al Tesoro, todo indica que Caputo deberá recurrir a instrumentos adicionales para garantizar el cumplimiento de los pagos.