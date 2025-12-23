23 de diciembre de 2025 - 19:41

Banco Nación lanzó Viajá+ con créditos, cuotas y descuentos para impulsar el turismo interno en verano

La entidad ofrece beneficios en pasajes, hotelería, gastronomía y balnearios, con el objetivo de impulsar la actividad turística en todo el país. Se trata de préstamos a sola firma, cuotas sin interés y descuentos.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Banco Nación presentó el programa “Viajá +” para la temporada de verano 2026. Se trata de una amplia batería de beneficios financieros y descuentos destinados a impulsar el turismo interno y fortalecer las economías regionales.

El anuncio fue encabezado por el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, junto al secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, y el gerente general de la entidad, Gastón Álvarez. Durante la presentación, detallaron que el programa incluye préstamos a sola firma, promociones en pasajes, hotelería, gastronomía, balnearios y alquiler de autos, entre otros rubros.

Desde la entidad explicaron que la iniciativa busca facilitar decisiones de consumo planificadas y accesibles, en un contexto de recuperación de la actividad turística, sin generar desequilibrios macroeconómicos. El impacto de la política se apoya en la escala del banco, que cuenta con más de 15 millones de clientes y 250 mil empresas en todo el país.

Detalles de los beneficios:

  • Préstamo a sola firma: Con acceso exclusivo desde la aplicación “BNA+”, por un monto de hasta $ 5.000.000, con una tasa fija del 28% TNA y para pagar en 9, 12, 15 y 18 meses en balnearios, hotelería y hosterías.
  • Balnearios: 10% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés pagando con MODO desde la app “BNA+”.
  • Hotelería y hosterías: Hasta 12 cuotas sin interés.
  • Camino gastronómico: 20% de ahorro con tope de $ 10.000 por compra con MODO desde la app “BNA+”.
  • Productos regionales: 20% de ahorro con tope de $ 20.000 por mes y hasta 3 cuotas sin interés pagando con MODO desde la app “BNA+”.
  • Pasajes nacionales: 10% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés a través de MODO con la app “BNA+”.
  • Alquiler de auto: Hasta 12 cuotas sin interés.
  • Agencias de turismo: Hasta 12 cuotas sin interés.

Los beneficios están disponibles en más de 2.500 prestadores adheridos en todo el país y se complementan con el portal BNA Viajes, una plataforma exclusiva para la contratación de servicios turísticos.

De esta manera, el Banco Nación refuerza su rol en el financiamiento del consumo interno, con el objetivo de dinamizar el turismo nacional, ampliar el acceso a destinos y acompañar el desarrollo de un sector clave para la economía argentina. La información de la oferta completa se puede consultar en el portal exclusivo de Semana Nación: https://semananacion.com.ar/semananacion/turismo25

