Así se vería el nuevo Peugeot 306: la versión 2027 del histórico auto

En esta recreación conceptual, el nuevo Peugeot 306 2027 mantendría el espíritu de hatchback compacto del segmento C, pero con un diseño alineado al lenguaje actual de la marca.
El frente mostraría una parrilla más grande con el escudo moderno de Peugeot, ópticas finas Full LED y una firma luminosa vertical inspirada en los actuales 308 y 408.
El perfil conservaría proporciones simples y deportivas, con cintura elevada y llantas de entre 17 y 18 pulgadas.
En la parte trasera, los clásicos faros horizontales del 306 reaparecerían reinterpretados con tecnología LED y una franja oscura transversal.
La idea sería un auto sobrio, deportivo y sin excesos, fiel al ADN del modelo original.
Interior: simple, funcional y con tecnología moderna
El habitáculo del Peugeot 306 2027 imaginado combinaría minimalismo con tecnología actual. Mantendría una posición de manejo baja, uno de los puntos fuertes del modelo original.
Podría incorporar:
Tablero digital configurable
Pantalla central de 10 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay
Volante compacto tipo i-Cockpit
Materiales simples pero bien ensamblados
Buen espacio para cuatro adultos
La prioridad seguiría siendo el placer de manejo, más que el lujo excesivo.
Motorizaciones posibles para el Peugeot 306 2027
Respetando la filosofía original del 306, la versión 2027 imaginada apostaría a motores eficientes pero con buena respuesta.
Opciones teóricas:
1.6 naftero aspirado (120 CV) – versión base
1.2 turbo (130 CV) – equilibrio entre consumo y potencia
1.6 turbo (180 CV) – versión deportiva inspirada en el mítico 306 S16
Caja manual de 6 marchas o automática
Tracción delantera
El foco estaría en un chasis equilibrado, buen paso por curva y dirección precisa, una de las mayores virtudes históricas del 306.
Seguridad y equipamiento esperado
En materia de seguridad, el Peugeot 306 2027 imaginado cumpliría con los estándares actuales:
Control de estabilidad y tracción
Frenos ABS con EBD
Seis airbags
Asistencias a la conducción básicas (frenado autónomo, alerta de carril)
Todo integrado sin perder el carácter de auto ágil y liviano.
Hasta cuándo se produjo el Peugeot 306 en Argentina
El Peugeot 306 fue producido en Argentina hasta el año 2001, en la planta de El Palomar. Se comercializó tanto en versiones hatchback como sedán, y supo destacarse por su confort de marcha, estabilidad y confiabilidad mecánica.
Tras su salida, fue reemplazado progresivamente por el Peugeot 307, marcando el cierre de una etapa muy recordada por los usuarios locales.