El Peugeot 306 es uno de esos autos que marcaron a toda una generación en Argentina . Compacto, equilibrado, confiable y con versiones que supieron ser muy deportivas, hoy sigue despertando nostalgia entre los fanáticos de la marca del león. Por eso, imaginar cómo sería un Peugeot 306 versión 2027 es un ejercicio irresistible para cualquier fierrero.

Fiat Mobi: precio actualizado en navidad 2025, el auto más ecónomico de la marca

Confirmado: nuevo precio de la Gilera VC 150 para cerrar el año

En esta recreación conceptual, el nuevo Peugeot 306 2027 mantendría el espíritu de hatchback compacto del segmento C , pero con un diseño alineado al lenguaje actual de la marca.

Así se vería el nuevo Peugeot 306 la versión 2027 del histórico auto (1)

El frente mostraría una parrilla más grande con el escudo moderno de Peugeot , ópticas finas Full LED y una firma luminosa vertical inspirada en los actuales 308 y 408.

El perfil conservaría proporciones simples y deportivas, con cintura elevada y llantas de entre 17 y 18 pulgadas .

En la parte trasera, los clásicos faros horizontales del 306 reaparecerían reinterpretados con tecnología LED y una franja oscura transversal.

La idea sería un auto sobrio, deportivo y sin excesos, fiel al ADN del modelo original.

Interior: simple, funcional y con tecnología moderna

El habitáculo del Peugeot 306 2027 imaginado combinaría minimalismo con tecnología actual. Mantendría una posición de manejo baja, uno de los puntos fuertes del modelo original.

Podría incorporar:

Tablero digital configurable

Pantalla central de 10 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay

Volante compacto tipo i-Cockpit

Materiales simples pero bien ensamblados

Buen espacio para cuatro adultos

La prioridad seguiría siendo el placer de manejo, más que el lujo excesivo.

Así se vería el nuevo Peugeot 306 la versión 2027 del histórico auto (1) (1)

Motorizaciones posibles para el Peugeot 306 2027

Respetando la filosofía original del 306, la versión 2027 imaginada apostaría a motores eficientes pero con buena respuesta.

Opciones teóricas:

1.6 naftero aspirado (120 CV) – versión base

(120 CV) – versión base 1.2 turbo (130 CV) – equilibrio entre consumo y potencia

(130 CV) – equilibrio entre consumo y potencia 1.6 turbo (180 CV) – versión deportiva inspirada en el mítico 306 S16

(180 CV) – versión deportiva inspirada en el mítico 306 S16 Caja manual de 6 marchas o automática

Tracción delantera

El foco estaría en un chasis equilibrado, buen paso por curva y dirección precisa, una de las mayores virtudes históricas del 306.

Seguridad y equipamiento esperado

En materia de seguridad, el Peugeot 306 2027 imaginado cumpliría con los estándares actuales:

Control de estabilidad y tracción

Frenos ABS con EBD

Seis airbags

Asistencias a la conducción básicas (frenado autónomo, alerta de carril)

Todo integrado sin perder el carácter de auto ágil y liviano.

Hasta cuándo se produjo el Peugeot 306 en Argentina

El Peugeot 306 fue producido en Argentina hasta el año 2001, en la planta de El Palomar. Se comercializó tanto en versiones hatchback como sedán, y supo destacarse por su confort de marcha, estabilidad y confiabilidad mecánica.

Tras su salida, fue reemplazado progresivamente por el Peugeot 307, marcando el cierre de una etapa muy recordada por los usuarios locales.