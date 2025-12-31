31 de diciembre de 2025 - 11:20

¿Qué significa circular con una cinta roja atada al espejo del auto?

La cinta roja en el espejo de los autos no es decoración. Su significado, de dónde viene la creencia y por qué muchos la usan como protección.

Por Andrés Aguilera

En calles y rutas de Argentina es cada vez más común ver autos con una cinta roja atada al espejo retrovisor. Para muchos conductores no es un simple adorno: se trata de un símbolo de protección ligado a creencias populares que atraviesan generaciones y culturas.

El significado más extendido: protección contra la envidia

El uso más habitual de la cinta roja está asociado a la idea de ahuyentar la envidia y las malas energías. Según la creencia popular, el color rojo actúa como un escudo simbólico frente a miradas negativas, celos o “mal de ojo”.

Por eso suele colocarse en:

  • Autos nuevos

  • Vehículos recién comprados

  • Después de un choque o susto

  • Al iniciar un viaje largo

La lógica es simple: proteger el vehículo y a quienes viajan en él.

Origen cultural de la cinta roja

Esta costumbre no es exclusiva de Argentina. Tiene raíces en distintas tradiciones:

  • Mediterránea y europea: el rojo como color protector

  • Cultura judía y cabalística: la cinta roja contra el mal de ojo

  • Creencias populares latinoamericanas: protección y buena suerte

Con el tiempo, la tradición se adaptó al mundo moderno y llegó al auto, uno de los bienes más valorados por las personas.

Por qué se ata al espejo retrovisor

El espejo retrovisor tiene un fuerte valor simbólico:

  • Está en el centro del auto

  • Es lo primero que se ve al subir

  • “Mira” hacia adelante y hacia atrás

Para quienes creen en estos rituales, colocar la cinta ahí refuerza la idea de cuidar el camino y el viaje.

¿Tiene algún significado legal o de tránsito?

No. La cinta roja no tiene ningún significado legal, no indica emergencia ni advertencia vial.

Eso sí, es importante que:

  • No tape la visión del conductor

  • No cuelgue demasiado

  • No interfiera con la conducción

Si obstruye el campo visual, puede ser motivo de multa.

¿Es superstición o tradición?

Depende de cada persona. Para algunos es solo una costumbre heredada, para otros una cábala muy fuerte. Lo cierto es que sigue vigente y se transmite de boca en boca, especialmente entre familias y conductores experimentados.

