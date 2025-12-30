Al mirar de cerca
, es común ver ruedas nuevas líneas de colores pintadas sobre la banda de rodamiento. Muchos piensan que indican desgaste, balanceo o algún problema, pero en realidad no tienen relación con . Son marcas internas del proceso industrial del neumático. el uso de los autos
Para qué sirven las líneas de colores en los neumáticos
Las
líneas de colores (rojas, azules, verdes, amarillas u otras combinaciones) se aplican durante la fabricación y cumplen funciones logísticas y de control:
Identificar
lotes de producción
Distinguir
modelos, medidas o compuestos
Facilitar el
control de calidad
Ordenar el
almacenamiento y despacho en planta
Son, básicamente, un
código interno para fábricas y distribuidores.
Líneas de colores en los neumáticos del auto qué significan y para qué sirven (3)
Qué NO significan estas líneas
Es importante aclarar lo que
no indican:
Si las ves en un neumático nuevo, es totalmente normal.
Por qué están en la banda de rodamiento
Las líneas se pintan sobre la
zona central de la rueda porque:
Es el área más visible durante el control
Se elimina sola con el
uso normal
No interfiere con el rendimiento
Después de
pocos kilómetros, desaparecen por completo.
Líneas de colores en los neumáticos del auto qué significan y para qué sirven (1)
Diferencia entre líneas y otros marcados del neumático
No hay que confundir las
líneas de colores con otros símbolos importantes: Puntos amarillos o rojos → sirven para el montaje y balanceo
Flechas → indican sentido de giro (neumáticos direccionales)
Códigos DOT → fecha y lugar de fabricación
Las líneas, en cambio,
no requieren ninguna acción del conductor. ¿Debo preocuparme si mi auto tiene estas líneas?
No. Si el neumático es nuevo y está correctamente inflado y montado, las líneas:
Solo significan que la rueda
salió recientemente de fábrica.