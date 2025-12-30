30 de diciembre de 2025 - 11:00

Líneas de colores en los neumáticos del auto: qué significan y para qué sirven

Las líneas de colores en los neumáticos no indican fallas ni desgaste. Para qué se usan en fábrica y por qué desaparecen al poco tiempo.

Líneas de colores en los neumáticos del auto qué significan y para qué sirven (2)
Por Andrés Aguilera

Al mirar de cerca ruedas nuevas, es común ver líneas de colores pintadas sobre la banda de rodamiento. Muchos piensan que indican desgaste, balanceo o algún problema, pero en realidad no tienen relación con el uso de los autos. Son marcas internas del proceso industrial del neumático.

Para qué sirven las líneas de colores en los neumáticos

Las líneas de colores (rojas, azules, verdes, amarillas u otras combinaciones) se aplican durante la fabricación y cumplen funciones logísticas y de control:

  • Identificar lotes de producción

  • Distinguir modelos, medidas o compuestos

  • Facilitar el control de calidad

  • Ordenar el almacenamiento y despacho en planta

Son, básicamente, un código interno para fábricas y distribuidores.

Líneas de colores en los neumáticos del auto qué significan y para qué sirven (3)

Qué NO significan estas líneas

Es importante aclarar lo que no indican:

  • No marcan desgaste

  • No señalan fallas del neumático

  • No indican balanceo

  • No afectan el agarre ni la seguridad

Si las ves en un neumático nuevo, es totalmente normal.

Por qué están en la banda de rodamiento

Las líneas se pintan sobre la zona central de la rueda porque:

  • Es el área más visible durante el control

  • Se elimina sola con el uso normal

  • No interfiere con el rendimiento

Después de pocos kilómetros, desaparecen por completo.

Líneas de colores en los neumáticos del auto qué significan y para qué sirven (1)

Diferencia entre líneas y otros marcados del neumático

No hay que confundir las líneas de colores con otros símbolos importantes:

  • Puntos amarillos o rojos → sirven para el montaje y balanceo

  • Flechas → indican sentido de giro (neumáticos direccionales)

  • Códigos DOT → fecha y lugar de fabricación

Las líneas, en cambio, no requieren ninguna acción del conductor.

¿Debo preocuparme si mi auto tiene estas líneas?

No. Si el neumático es nuevo y está correctamente inflado y montado, las líneas:

  • Se irán solas

  • No afectan el manejo

  • No indican ningún problema

Solo significan que la rueda salió recientemente de fábrica.

