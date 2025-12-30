Al mirar de cerca ruedas nuevas , es común ver líneas de colores pintadas sobre la banda de rodamiento. Muchos piensan que indican desgaste, balanceo o algún problema, pero en realidad no tienen relación con el uso de los autos . Son marcas internas del proceso industrial del neumático.

Las líneas de colores (rojas, azules, verdes, amarillas u otras combinaciones) se aplican durante la fabricación y cumplen funciones logísticas y de control:

Son, básicamente, un código interno para fábricas y distribuidores.

Ordenar el almacenamiento y despacho en planta

Facilitar el control de calidad

Es importante aclarar lo que no indican:

Líneas de colores en los neumáticos del auto qué significan y para qué sirven (3)

Si las ves en un neumático nuevo, es totalmente normal.

No afectan el agarre ni la seguridad

No señalan fallas del neumático

Por qué están en la banda de rodamiento

Las líneas se pintan sobre la zona central de la rueda porque:

Es el área más visible durante el control

Se elimina sola con el uso normal

No interfiere con el rendimiento

Después de pocos kilómetros, desaparecen por completo.

Líneas de colores en los neumáticos del auto qué significan y para qué sirven (1)

Diferencia entre líneas y otros marcados del neumático

No hay que confundir las líneas de colores con otros símbolos importantes:

Puntos amarillos o rojos → sirven para el montaje y balanceo

Flechas → indican sentido de giro (neumáticos direccionales)

Códigos DOT → fecha y lugar de fabricación

Las líneas, en cambio, no requieren ninguna acción del conductor.

¿Debo preocuparme si mi auto tiene estas líneas?

No. Si el neumático es nuevo y está correctamente inflado y montado, las líneas:

Se irán solas

No afectan el manejo

No indican ningún problema

Solo significan que la rueda salió recientemente de fábrica.