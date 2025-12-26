26 de diciembre de 2025 - 14:14

Fiat Cronos: con este imperdible precio cierra el año 2025

En Argentina, el Fiat Cronos actualizó su valor en diciembre 2025 y continúa siendo un auto clave entre los autos más vendidos por precio, espacio y bajo costo de uso.

image
Por Ignacio Alvarado

En el competitivo mercado de autos en Argentina, el Fiat Cronos vuelve a ser protagonista. Fabricado en Córdoba, este auto se mantiene como uno de los sedanes más elegidos gracias a su equilibrio entre precio accesible, equipamiento correcto y costos contenidos para el uso diario.

La vigencia del Fiat Cronos no es casual. En un contexto donde los autos ajustan valores mes a mes en Argentina, este auto logra conservar una relación precio-producto que lo posiciona como una de las compras más racionales del segmento B+.

image

Durante 2025, el auto Fiat reforzó su liderazgo con una yoferta clara de versiones y una mecánica probada. Esto permitió que el Fiat Cronos siga siendo uno de los autos preferidos tanto por familias como por usuarios que priorizan economía y confiabilidad en Argentina.

Además, la producción nacional juega un rol clave. El Fiat Cronos, como auto fabricado en el país, garantiza disponibilidad y mantenimiento accesible, un punto decisivo frente a otros autos importados que compiten en el mercado argentino.

Precio del Fiat Cronos en diciembre 2025

Según el listado oficial de Fiat en Argentina, estos son los valores del auto este mes:

  • Cronos Like 1.3 GSE: $30.467.000

  • Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $36.429.000

  • Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $36.648.000

  • Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $37.974.000

    image

Con estos precios, el Fiat Cronos se consolida como uno de los autos más accesibles del segmento B+ en Argentina.

Características del Fiat Cronos: motor, espacio y seguridad

El Fiat Cronos equipa el motor 1.3 Firefly GSE, un propulsor naftero de 99 CV reconocido por su eficiencia. Este autoofrece bajo consumo y confiabilidad, atributos muy valorados entre los autos urbanos de Argentina.

La mecánica se combina con caja manual de cinco marchas o transmisión CVT, permitiendo adaptar el auto a distintos estilos de manejo. En ciudad, el Fiat Cronos se destaca por su suavidad y bajo costo operativo.

Uno de los grandes diferenciales del auto Fiat es su baúl de 525 litros, líder entre los autos del segmento. En Argentina, este espacio lo convierte en una opción ideal para familias y viajes largos.

En confort, el Fiat Cronos ofrece un interior amplio para cinco pasajeros, buena insonorización y, según versión, cámara de retroceso y llantas de aleación, elevando la experiencia a bordo del auto.

La seguridad es otro punto fuerte. Este auto Fiat incorpora control de estabilidad, tracción, frenos ABS y airbags frontales, alineándose con los estándares actuales de los autos en Argentina.

Por su precio, equipamiento y respaldo local, el Fiat Cronos sigue siendo uno de los autos más inteligentes para comprar en Argentina en diciembre 2025.

