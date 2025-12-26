26 de diciembre de 2025 - 15:43

Cómo sumar colágeno al cuerpo: el alimento natural y accesible para la elasticidad y firmeza de la piel

En tiempos donde los suplementos suelen ganar protagonismo, este alimento nos recuerda que muchas veces los nutrientes esenciales están más cerca de lo que parece.

piel con colágeino
Por Daniela Leiva

Con el paso del tiempo, la producción natural de colágeno disminuye, un proceso que comienza a partir de los 25 o 30 años y se acentúa con el envejecimiento, el estrés, la exposición solar excesiva y una alimentación desequilibrada. Frente a este escenario, existen alternativas simples y accesibles para reforzar su aporte desde la dieta diaria.

Gelatina, el alimento que aporta colágeno

Uno de los alimentos más efectivos y económicos para sumar colágeno al cuerpo es la gelatina. Aunque suele asociarse a un postre infantil, la gelatina es, en realidad, una fuente directa de colágeno, ya que se obtiene a partir del procesamiento del colágeno animal presente en huesos, cartílagos y tejidos conectivos.

Consumida de manera regular y dentro de una alimentación equilibrada, puede convertirse en una aliada natural para la salud de la piel y del organismo en general.

Gelatina.webp
La Gelatina aporta colágeno.

La Gelatina aporta colágeno.

La gelatina aporta aminoácidos fundamentales, como glicina, prolina y arginina, que el cuerpo utiliza para regenerar tejidos y sostener la estructura de la piel. Estos componentes contribuyen a mejorar la elasticidad cutánea, favorecer la firmeza y acompañar los procesos naturales de renovación celular. Además, su consumo también impacta positivamente en articulaciones, uñas, cabello y sistema digestivo.

Preparar gelatina en casa es sencillo y permite evitar los productos ultraprocesados con exceso de azúcar, colorantes o saborizantes artificiales.

Ingredientes para hacer gelatina y el paso a paso

  • un sobre de gelatina sin sabor
  • agua
  • jugo natural de frutas o frutas frescas (opcional)

Cómo hacerla casera

  1. La gelatina sin sabor se hidrata primero en agua fría para que se active correctamente y luego se disuelve en agua caliente, sin que llegue a hervir.
  2. Una vez integrada, se puede sumar jugo de naranja, limón, frutilla o cualquier fruta cítrica, que además aporta vitamina C, un nutriente clave para la síntesis de colágeno en el cuerpo.
  3. Finalmente, se deja enfriar en la heladera hasta que solidifique.
    Gelatina
    El motivo por el que es peligroso comer gelatina todos los días

    El motivo por el que es peligroso comer gelatina todos los días

Beneficios de comer gelatina

Entre los principales beneficios de incorporar gelatina a la alimentación se destaca su aporte directo de colágeno, lo que puede ayudar a mejorar la textura de la piel y a mantener su firmeza con el paso del tiempo.

También colabora en el fortalecimiento de las articulaciones y los huesos, ya que el colágeno es un componente estructural esencial del sistema osteoarticular. Asimismo, la gelatina favorece la salud intestinal, dado que la glicina contribuye a proteger la mucosa digestiva y a mejorar la digestión.

Otro punto a favor es su bajo contenido calórico, lo que la convierte en una opción adecuada para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar nutrientes. Si bien la gelatina no es una solución milagrosa, su consumo regular, acompañado por una dieta rica en proteínas, frutas, verduras y una adecuada hidratación, puede contribuir a sostener los niveles de colágeno del organismo.

Sumada a hábitos saludables, como el cuidado de la piel frente al sol y la reducción del consumo de azúcar y alcohol, se posiciona como un recurso simple, natural y al alcance de la mayoría.

