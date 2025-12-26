26 de diciembre de 2025 - 13:00

La hierba que es clave contra los dolores estomacales y colabora a mejorar la digestión

Salud. Usada desde hace generaciones, esta hierba ayuda a calmar el estómago, reducir gases y mejorar la digestión diaria.

La hierba que es clave contra los dolores estomacales y colabora a mejorar la digestión (1)
Por Andrés Aguilera

Muchas personas buscan aliviar el dolor estomacal, mejorar la digestión, reducir la inflamación y cuidar el consumo de alimentos de forma natural, por eso aquí los beneficios de una hierba tradicional respaldada por el uso cotidiano y presente en hábitos alimentarios que ayudan a la salud y al bienestar digestivo.

Leé además

pan de queso en sarten, la receta facil y rapida: como hacerlo sin horno ni harina

Pan de queso en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Por Andrés Aguilera
no lo tires mas: el mejor fertilizante natural para potus y suculentas, lo dejas ir por tus canerias

No lo tires más: el mejor fertilizante natural para potus y suculentas, lo dejás ir por tus cañerías

Por Daniela Leiva

Manzanilla: la hierba más usada para aliviar el estómago

La manzanilla es una de las hierbas más reconocidas para tratar dolores estomacales. Sus compuestos naturales tienen efecto antiinflamatorio y calmante, lo que ayuda a relajar los músculos del tracto digestivo y aliviar espasmos.

Se utiliza especialmente para molestias como acidez, digestión lenta y sensación de pesadez. Además, su acción suave la vuelve apta para consumo frecuente, incluso en personas con estómago sensible.

La hierba que es clave contra los dolores estomacales y colabora a mejorar la digestión (2)

Cómo actúa sobre la digestión y los gases

La manzanilla favorece la digestión porque reduce la formación de gases y ayuda a expulsarlos. Esto disminuye la presión abdominal y el dolor asociado a la distensión.

También contribuye a equilibrar la producción de ácido gástrico, lo que resulta útil en casos de reflujo leve o irritación estomacal. Su consumo regular puede mejorar el tránsito intestinal sin generar dependencia.

Otros beneficios que aporta la manzanilla

Además de aliviar el estómago, la manzanilla colabora a reducir el estrés, un factor que influye directamente en la salud digestiva. Muchas molestias gastrointestinales se intensifican por ansiedad o tensión.

También puede ayudar a mejorar el descanso, ya que tiene un leve efecto relajante. Dormir mejor impacta positivamente en los procesos digestivos y en la absorción de nutrientes.

La hierba que es clave contra los dolores estomacales y colabora a mejorar la digestión (3)

En algunas personas, la manzanilla contribuye a aliviar náuseas leves y molestias posteriores a comidas abundantes.

Cómo consumirla para obtener mejores resultados

La forma más común es en infusión. Se recomienda usar flores secas o saquitos, colocar en agua caliente y dejar reposar entre 5 y 10 minutos. Beberla tibia favorece su efecto calmante.

Puede tomarse después de las comidas o ante molestias estomacales. No conviene endulzarla en exceso, ya que el azúcar puede contrarrestar su efecto digestivo.

En general, se aconseja un consumo moderado, de una a tres tazas diarias.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el licuado simple de preparar que ayuda a desinflamar el abdomen tras los excesos de navidad

El licuado simple de preparar que ayuda a desinflamar el abdomen tras los excesos de Navidad

Por Andrés Aguilera
Christian Petersen

La familia de Christian Petersen rompió el silencio y reveló detalles sobre su estado de salud

Por Redacción Espectáculos
Navidad en verano: las plantas que resisten el calor, otorgan salud al alma y llenan de buena suerte tu casa.

De la suerte a la salud mental: el significado oculto de las plantas que elegimos para las fiestas

Por Cristian Reta
El uso de estos tés debe ser moderado y no prolongado en el tiempo. Por eso, resulta ideal como solución puntual tras los excesos de Navidad.

2 infusiones después de Navidad alivian el hígado y el estómago en poco tiempo

Por Redacción