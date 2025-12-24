2 infusiones después de Navidad alivian el hígado y el estómago en poco tiempo

Después de los excesos típicos de Navidad, el cuerpo suele enviar señales claras de alerta. 2 infusiones alejan la pesadez, la inflamación y el malestar.

El uso de estos tés debe ser moderado y no prolongado en el tiempo. Por eso, resulta ideal como solución puntual tras los excesos de Navidad.

Las comidas abundantes y el alcohol durante horas en Navidad impactan directamente en el hígado y el sistema digestivo. Aunque una solución repetitiva es el analgésico, existen infusiones tradicionales que actúan de forma progresiva y efectiva, ayudando al organismo a volver al equilibrio.

Estas infusiones no solo alivian molestias, sino que además colaboran con procesos internos clave, como la desinflamación abdominal y la depuración hepática. Por eso, cualquiera de las opciones al finalizar las fiestas o al despertar, pueden convertirse en la solución para no sufrir las consecuencias los días posteriores.

infusiones para el hígado y la digestión El uso de estos tés debe ser moderado y no prolongado en el tiempo. Por eso, resulta ideal como solución puntual tras los excesos de Navidad. WEB Té de melisa: un beneficio para el alivio hepático, digestión liviana y calma general El té de melisa, también conocido como hierbaluisa, es una de las infusiones más recomendadas cuando el hígado se encuentra sobrecargado después de excesos alimentarios.

Desde la fitoterapia, esta infusión se utiliza por su acción digestiva suave pero profunda, ideal para aliviar sensación de pesadez, gases y espasmos intestinales que suelen aparecer tras comidas intensas.

esta infusión se utiliza por su suave pero profunda, ideal para aliviar sensación de y que suelen aparecer tras comidas intensas. Uno de sus principales beneficios es su capacidad para estimular la función hepática sin irritar el sistema digestivo . La melisa favorece la producción y circulación de bilis, un proceso clave para descomponer grasas acumuladas durante comidas abundantes. Esto ayuda a reducir la inflamación abdominal y mejora la digestión general.

. La melisa favorece la producción y circulación de un proceso clave para descomponer grasas acumuladas durante comidas abundantes. Esto ayuda a reducir la y mejora la general. Además, esta infusión tiene un efecto antiespasmódico, lo que significa que relaja los músculos del tracto digestivo. Por eso es especialmente útil cuando hay dolor abdominal, náuseas o sensación de “nudo” en el estómago. A esto se suma su acción calmante sobre el sistema nervioso, algo fundamental luego de jornadas largas, estrés social y alteración del descanso.

infusiones para el hígado y la digestión WEB La infusión de anís estrellado desinflama y es un alivio digestivo rápido para el cuerpo El anís estrellado es una de las infusiones más eficaces para tratar problemas digestivos inmediatos , especialmente aquellos relacionados con la acumulación de gases y la digestión lenta.

, especialmente aquellos relacionados con la y la Después de Navidad, cuando el cuerpo enfrenta una sobrecarga alimentaria, esta especia actúa como un regulador del sistema digestivo.

esta especia actúa como un Su principal ventaja es su potente acción carminativa, es decir, ayuda a eliminar gases intestinales y reducir la distensión abdominal. Esto genera un alivio casi inmediato de la hinchazón y la presión estomacal, dos síntomas muy frecuentes tras comidas abundantes y combinaciones pesadas de alimentos.

es decir, ayuda a eliminar intestinales y reducir la Esto genera un alivio casi inmediato de la y la dos síntomas muy frecuentes tras comidas abundantes y combinaciones pesadas de alimentos. Otro aspecto destacado es su efecto antiespasmódico y digestivo, ideal para personas que sufren cólicos leves o digestiones lentas. Además, su aroma intenso y sabor dulce natural estimulan la producción de jugos gástricos, facilitando la digestión de comidas grasas típicas de las fiestas. Para prepararlo, solo hay que infusionar una estrella de anís en agua caliente durante 5 minutos. Puede consumirse después de comer o cuando aparezcan molestias digestivas.

infusiones para el hígado y la digestión WEB Luego de Navidad, el cuerpo necesita acompañamiento y no castigos. El té de melisa y la infusión de anís estrellado se presentan como dos opciones naturales para aliviar el dolor de hígado y mejorar la digestión.