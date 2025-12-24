2 infusiones después de Navidad alivian el hígado y el estómago en poco tiempo

Estas infusiones no solo alivian molestias, sino que además colaboran con procesos internos clave, como la desinflamación abdominal y la depuración hepática. Por eso, cualquiera de las opciones al finalizar las fiestas o al despertar, pueden convertirse en la solución para no sufrir las consecuencias los días posteriores.
Té de melisa: un beneficio para el alivio hepático, digestión liviana y calma general
El té de melisa, también conocido como hierbaluisa, es una de las infusiones más recomendadas cuando el hígado se encuentra sobrecargado después de excesos alimentarios.
Desde la fitoterapia, esta infusión se utiliza por su acción digestiva suave pero profunda, ideal para aliviar sensación de pesadez, gases y espasmos intestinales que suelen aparecer tras comidas intensas.
Uno de sus principales beneficios es su capacidad para estimular la función hepática sin irritar el sistema digestivo. La melisa favorece la producción y circulación de bilis, un proceso clave para descomponer grasas acumuladas durante comidas abundantes. Esto ayuda a reducir la inflamación abdominal y mejora la digestión general.
Además, esta infusión tiene un efecto antiespasmódico, lo que significa que relaja los músculos del tracto digestivo.
Por eso es especialmente útil cuando hay dolor abdominal, náuseas o sensación de “nudo” en el estómago. A esto se suma su acción calmante sobre el sistema nervioso, algo fundamental luego de jornadas largas, estrés social y alteración del descanso.
La infusión de anís estrellado desinflama y es un alivio digestivo rápido para el cuerpo
El anís estrellado es una de las infusiones más eficaces para tratar problemas digestivos inmediatos, especialmente aquellos relacionados con la acumulación de gases y la digestión lenta.
Después de Navidad, cuando el cuerpo enfrenta una sobrecarga alimentaria, esta especia actúa como un regulador del sistema digestivo.
Su principal ventaja es su potente acción carminativa, es decir, ayuda a eliminar gases intestinales y reducir la distensión abdominal. Esto genera un alivio casi inmediato de la hinchazón y la presión estomacal, dos síntomas muy frecuentes tras comidas abundantes y combinaciones pesadas de alimentos.
Otro aspecto destacado es su efecto antiespasmódico y digestivo, ideal para personas que sufren cólicos leves o digestiones lentas. Además, su aroma intenso y sabor dulce natural estimulan la producción de jugos gástricos, facilitando la digestión de comidas grasas típicas de las fiestas.
Para prepararlo, solo hay que infusionar una estrella de anís en agua caliente durante 5 minutos. Puede consumirse después de comer o cuando aparezcan molestias digestivas.