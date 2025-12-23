Pan de queso: en 15 minutos, sin harina, sin manteca y sin aceite

Este pan de queso se hace rápido y es ideal para probar en casa y compartir, cuidando la alimentación.

No hay dudas de que los argentinos tienen un amor especial por el pan en todas sus formas, desde el clásico francés que acompaña el mate. Pero también hay opciones sin harinas para poder disfrutarlos sin culpa.

Es en esos casos en los que aparece esta propuesta que parece magia, la receta del pan de queso sin harina, sin manteca y sin aceite, súper esponjosos y sabrosos, sin los ingredientes que generalmente se usan para hacer este panificado.

La fusión de la leche en polvo y el queso rallado se convierten en la base perfecta para dar textura, sabor y consistencia. Estos pancitos no solo son fáciles de preparar, sino que además se hacen con muy pocos ingredientes, en apenas 20 minutos y con un resultado que enamora hasta a los más exigentes.

Otra ventaja es que son súper versátiles, ya que podés usarlos como acompañamiento de un almuerzo, para una merienda distinta o incluso como opción rápida para reemplazar el pan tradicional en tus comidas.

Ingredientes 1 huevo mediano .

. 1 taza de queso rallado .

. 1 taza de leche en polvo .

1 cucharadita de polvo de hornear.

Paso a paso para hacer pan de queso En un bol grande, colocar el huevo, el queso rallado, la leche en polvo y el polvo de hornear. Mezclar con las manos hasta que todos los ingredientes se integren y se forme una masa homogénea. Puede quedar un poco pegajosa, pero esa es la textura correcta. Dividir la mezcla porciones iguales y formar bolitas. Colocarlas sobre una bandeja para horno previamente enmantecada o con papel manteca. Llevar a horno precalentado a 200 grados durante 15 minutos, o hasta que estén doraditos por fuera. Retirar, dejar entibiar unos minutos y servir.