Fácil, rápido y solo 3 ingredientes: cómo hacer deliciosos arbolitos hojaldrados para la mesa de Navidad

Con pocos ingredientes y en minutos podrás tener deliciosos arbolitos rellenos, ideales para decorar tu mesa navideña.

Los arbolitos de Navidad de hojaldre son de esas recetas simples que se vuelven virales cada diciembre porque combinan tres cosas clave: son fáciles, quedan espectaculares y gustan a todo el mundo. En plena previa navideña, una solución perfecta para sumar algo dulce, divertido y con espíritu festivo sin pasar horas en la cocina.

Lo mejor de esta receta es que lleva solo tres ingredientes, se arma en pocos minutos y no requiere experiencia previa. Es ideal para hacer con los más chicos de la casa y se puede adaptar fácilmente: con crema de cacao tipo Nutella, con dulce de leche, con hojaldre tradicional o sin gluten, o incluso usando masa de tarta comprada.

Visualmente, estos arbolitos son un golazo. Dorados, crocantes, con el relleno apenas asomando entre las capas, quedan tan lindos que casi da pena comerlos. Porque al primer bocado, el contraste entre la masa hojaldrada y el relleno cremoso hace que desaparezca cualquier culpa.

En Argentina, donde las Fiestas suelen ser largas, con mesas abundantes y sobremesas extendidas, esta receta funciona muy bien como postre para acompañar el café, para sumar algo dulce a la mesa navideña o incluso como snack festivo a la tarde.