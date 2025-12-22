22 de diciembre de 2025 - 15:39

Fácil, rápido y solo 3 ingredientes: cómo hacer deliciosos arbolitos hojaldrados para la mesa de Navidad

Con pocos ingredientes y en minutos podrás tener deliciosos arbolitos rellenos, ideales para decorar tu mesa navideña.

arbolitos de navidad de nutella
albolitos de hojaldre
Por Daniela Leiva

Los arbolitos de Navidad de hojaldre son de esas recetas simples que se vuelven virales cada diciembre porque combinan tres cosas clave: son fáciles, quedan espectaculares y gustan a todo el mundo. En plena previa navideña, una solución perfecta para sumar algo dulce, divertido y con espíritu festivo sin pasar horas en la cocina.

Lo mejor de esta receta es que lleva solo tres ingredientes, se arma en pocos minutos y no requiere experiencia previa. Es ideal para hacer con los más chicos de la casa y se puede adaptar fácilmente: con crema de cacao tipo Nutella, con dulce de leche, con hojaldre tradicional o sin gluten, o incluso usando masa de tarta comprada.

Visualmente, estos arbolitos son un golazo. Dorados, crocantes, con el relleno apenas asomando entre las capas, quedan tan lindos que casi da pena comerlos. Porque al primer bocado, el contraste entre la masa hojaldrada y el relleno cremoso hace que desaparezca cualquier culpa.

En Argentina, donde las Fiestas suelen ser largas, con mesas abundantes y sobremesas extendidas, esta receta funciona muy bien como postre para acompañar el café, para sumar algo dulce a la mesa navideña o incluso como snack festivo a la tarde.

albolitos de hojaldre

Ingredientes para el postre

  • 2 láminas de hojaldre sin gluten o masa de tarta comprada
  • 200 g de crema de cacao tipo Nutella o dulce de leche
  • 1 yema de huevo (para pincelar)

El paso a paso para el arbolito de Navidad de hojaldre

  1. Preparar la base
    Precalentá el horno a 180 °C. Colocá una lámina de hojaldre sobre una placa para horno, preferentemente con papel manteca.
  2. Agregar el relleno
    Distribuí de manera pareja la crema de cacao o el dulce de leche sobre la masa, sin llegar del todo a los bordes.
  3. Cubrir y cortar
    Colocá la segunda lámina de hojaldre encima y presioná suavemente. Cortá la masa en forma de triángulos alargados, simulando la silueta de un arbolito de Navidad.
  4. Dar forma
    Realizá pequeños cortes laterales en cada triángulo y giralos levemente hacia afuera para formar las “ramas” del arbolito.
  5. Pincelar y hornear
    Pincelá cada arbolito con yema de huevo y llevá al horno durante unos 20 minutos, o hasta que estén bien dorados.
  6. Enfriar y servir
    Retirá del horno, dejá entibiar y serví. Si querés, podés decorar con azúcar impalpable.
