Estos desayunos sin harinas son una excelente alternativa para empezar el día sin pesadez y con recetas que realmente se pueden hacer en casa, en pocos minutos.

Arrancar el día con un desayuno sin harinas es una forma simple de sumar energía real, evitar picos de hambre y sentirte liviano durante la mañana. Estas dos recetas son rápidas, fáciles y usan ingredientes comunes, ideales para quienes buscan opciones más saludables sin resignar sabor ni practicidad.

Panqueques de banana y huevo (sin harina) Estos panqueques se hacen solo con banana madura y huevo, y quedan suaves, dulces y muy saciantes.

Para prepararlos, pisás bien una banana madura hasta que quede hecha puré, la mezclás con un huevo y cocinás pequeñas porciones en una sartén antiadherente a fuego bajo.

Se doran de ambos lados en pocos minutos y quedan listos para comer. Son ideales para acompañar con fruta fresca, yogur o un chorrito de miel, y aportan energía sostenida sin harinas ni azúcares agregados.

Desayunos sin harinas dos recetas saludables para comenzar el día con energía (5) Tostadas de huevo y verduras en sartén Esta receta funciona como una tostada sin pan, hecha a base de huevo y verduras ralladas. Batís dos huevos, sumás zanahoria o zapallito rallado bien escurrido, salpimentás y volcás la mezcla en una sartén caliente con apenas aceite.

Cocinás a fuego bajo hasta que esté firme y dorada de ambos lados. El resultado es una base crocante por fuera y tierna por dentro, perfecta para comer sola o con palta, queso crema o tomate fresco. Desayunos sin harinas dos recetas saludables para comenzar el día con energía (4) Por qué elegir desayunos sin harinas Aportan saciedad real y evitan el hambre temprana.

Son rápidos de preparar , ideales para la semana.

Usan ingredientes simples y accesibles.

Se adaptan a versiones dulces o saladas sin esfuerzo.