Desayunos sin harinas: dos recetas saludables para comenzar el día con energía

Arrancar el día con un desayuno sin harinas es una forma simple de sumar energía real, evitar picos de hambre y sentirte liviano durante la mañana. Estas dos recetas son rápidas, fáciles y usan ingredientes comunes, ideales para quienes buscan opciones más saludables sin resignar sabor ni practicidad.
Estos panqueques se hacen solo con banana madura y huevo, y quedan suaves, dulces y muy saciantes.
Para prepararlos, pisás bien una banana madura hasta que quede hecha puré, la mezclás con un huevo y cocinás pequeñas porciones en una sartén antiadherente a fuego bajo.
Se doran de ambos lados en pocos minutos y quedan listos para comer. Son ideales para acompañar con fruta fresca, yogur o un chorrito de miel, y aportan energía sostenida sin harinas ni azúcares agregados.
Tostadas de huevo y verduras en sartén
Esta receta funciona como una tostada sin pan, hecha a base de huevo y verduras ralladas. Batís dos huevos, sumás zanahoria o zapallito rallado bien escurrido, salpimentás y volcás la mezcla en una sartén caliente con apenas aceite.
Cocinás a fuego bajo hasta que esté firme y dorada de ambos lados. El resultado es una base crocante por fuera y tierna por dentro, perfecta para comer sola o con palta, queso crema o tomate fresco.
Por qué elegir desayunos sin harinas
Aportan saciedad real y evitan el hambre temprana.
Son rápidos de preparar, ideales para la semana.
Usan ingredientes simples y accesibles.
Se adaptan a versiones dulces o saladas sin esfuerzo.