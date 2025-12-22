Siempre se seca después de un rato porque normalmente lo ponemos en el lugar equivocado de la casa

La flor de Pascua suele comprarse como un simple adorno navideño, pero en realidad es una de esas plantas con necesidades muy específicas . En la mayoría de los hogares argentinos, se seca o pierde sus hojas al poco tiempo, y casi nunca es por mala calidad o enfermedad.

El verdadero problema suele ser el lugar donde se la coloca dentro de la casa .

Especialistas en cuidado del jardín y plantas de interior coinciden en que esta especie reacciona rápido cuando el ambiente no respeta su origen natural.

La flor de Pascua proviene de climas cálidos, luminosos y estables , algo que muchas viviendas no ofrecen, incluso en verano.

Uno de los errores más frecuentes es ubicar la flor de Pascua cerca de una fuente de calor o frío artificial .

El aire caliente o el chorro del aire acondicionado resecan las hojas y alteran la humedad del sustrato.

Aunque la superficie de la tierra parezca seca, las raíces sufren estrés y la planta comienza a perder hojas desde abajo.

Además, estos sistemas no mantienen una temperatura constante: se encienden y apagan, generando microcambios térmicos que la planta percibe de inmediato. Lo ideal es colocarla al menos a un metro de cualquier equipo de climatización.

En zonas con corrientes de aire

Puertas que se abren seguido, pasillos ventilados o ventanas mal selladas son lugares muy perjudiciales.

La flor de Pascua es extremadamente sensible a las corrientes de aire, incluso en verano.

Un cambio brusco de temperatura puede provocar que las hojas se amarilleen y caigan en pocos días.

También es un error ubicarla entre una ventana y una fuente de calor: ese vaivén térmico impide que la planta se estabilice.

En ambientes oscuros

La luz es clave. La flor de Pascua no tolera el sol directo, pero sí necesita mucha luz natural indirecta.

Colocarla en rincones oscuros, entradas sin ventanas o habitaciones con poca iluminación hace que la planta se debilite rápidamente.

Cuando falta luz, las hojas se ablandan, las brácteas pierden color y el aspecto general se vuelve apagado, aunque el riego sea correcto.

En la cocina

Aunque parezca práctica, la cocina es uno de los peores lugares. El vapor, los olores, el calor repentino y los cambios constantes de temperatura crean un ambiente inestable.

En estos casos, la planta suele perder hojas sanas sin señales de enfermedad, simplemente porque no puede adaptarse.

El mejor lugar para que estas flores duren más tiempo

Una sala luminosa, bien ventilada, sin corrientes de aire y lejos de fuentes de calor sigue siendo la opción más segura.

Mantenerla en un ambiente estable es clave para disfrutarla durante semanas.