La fruta que es un clásico en la mesa navideña y ayuda a bajar de peso

Dulce, rica en antioxidantes, baja en calorías y un aliada fundamental para el verano. Descubrí como incorporar a tu dieta esta deliciosa fruta.

Conocé la fruta que va a ser tu aliada este verano.

Con la llegada de las fiestas es común que nos excedamos con el consumo de ciertos alimentos que perjudican nuestra salud y nuestra figura. Por eso es fundamental encontrar alternativas ricas y saludables. En ese sentido, existe una fruta que es ideal para esta etapa del año.

Se trata de un fruto originario de Sudamérica, concretamente de Brasil, pertenece a la familia de las bromeliáceas. Además de ser exquisita, cuenta con múltiples cualidades que la hacen única, entre ellas una enzima llamada bromelina, que posee propiedades antiinflamatorias y digestivas.

image Resulta una gran aliada para bajar de peso gracias a sus bajas calorías (entre 48 y 55 calorías cada 100 gramos) y su alto contenido en azúcares saludables, convirtiéndose en la favorita de muchas personas para las épocas navideñas. Además, resulta muy refrescante, siendo la protagonista de múltiples platos y postres en verano.

Se trata del ananá, un fruto exótico y atractivo, además de ser muy versátil a nivel culinario.

¿Cómo incorporar el ananá a tus comidas para bajar de peso? En una clásica ensalada de frutas para el verano, combinada con sandía, naranja, melón, frutillas, durazno o manzana.

En una ensalada fresca, combinado con diferentes hojas verdes y quesos.

Para darle un toque tropical a una pizza.

Como un snack frío, cortada en cubitos en la heladera.

Como batido, con naranja, limón o banana para algo refrescante después de entrenar. image Consejos para disfrutar esta fruta al máximo Sus increíbles propiedades se potencian en las últimas semanas de maduración, ya que los frutos recolectados prematuramente resultan ácidos y pobres en nutrientes, por lo que es fundamental que la a la hora de comprarla esté en óptimas condiciones.

Luego, guardala entera en un lugar fresco hasta por una semana. También es recomendable cortar la fruta y guardarla en un recipiente hermético con un poco de jugo de limón o naranja para evitar que se oxide, donde durará unos 3-4 días. Si quieres conservarla más tiempo, podés cortarla y guardarla en el freezer.