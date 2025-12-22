22 de diciembre de 2025 - 12:12

Las 5 tendencias de maquillaje para Navidad y Año Nuevo 2025

Descubrí cómo lograr un maquillaje espectacular para estas fiestas con las tendencias 2025: piel luminosa, glitter y tonos cherry.

Por Cristian Reta

Se acerca fin de año, una época especial para lucir un maquillaje espectacular que resista largas jornadas de celebración. Las tendencias para las fiestas de 2025 se inclinan por realzar los rasgos con naturalidad, la luminosidad y la comodidad, sin la necesidad de recurrir a fórmulas pesadas ni maquillajes cargados.

Las 5 últimas tendencias de maquillaje para lucirte en este cierre de año

  • Labios "Ice Berry" y Cherry Makeup: Los tonos rojos intensos, borgoñas y cereza han sido tendencia durante todo 2025 y en estas fiestas no serán la excepción, especialmente por ser el color característico de la navidad. Elegí opciones brillantes y fórmulas hidratantes que dan un un gloss jugoso, pero sofisticado.
  • Piel "Glass Skin": Este año nuevo decile adiós a las bases pesadas. Las tendencias se inclinan por una piel que luzca saludable, fresca y delicadamente luminosa. La clave es usar bases livianas, tipo BB Cream, de larga duración y productos que, además de cuidar tu cutis, brindan un plus como prebase para tu maquillaje.
  • Sombras metálicas: Los dorados, bronces y platas son los reyes de esta temporada. Podés aplicarlos en todo el párpado o usar solo un toque de luz en el lagrimal para abrir la mirada y aportar así un detalle delicado, pero luminoso a tus ojos.
  • Glitter estratégico: El brillo vuelve con fuerza, pero de forma controlada. Un delineado con glitter o partículas finas en el centro del párpado, conocido como “Halo Eyes”, suma profundidad sin recargar el rostro, ideal para quienes buscan un look elegante.
Consejo para lograr un maquillaje duradero toda la noche: Para que tu makeup no se mueva, los expertos recomiendan la técnica de capas: aplicá productos líquidos (como rubor o contorno) y sellalos con otros similares en polvo.

Con estas recomendaciones no solo vas a estar a tono con las tendencias de este 2025 sino que además vas a lucir un look brillante, natural y duradero para que resaltes tu belleza en estas fiestas.

