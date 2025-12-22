22 de diciembre de 2025 - 13:48

Dónde colocar una hoja de laurel para evitar que entren hormigas en verano

Un truco natural para el hogar gana popularidad en verano: usar laurel para prevenir plagas sin químicos.

Un truco natural para el hogar gana popularidad en verano: usar laurel para prevenir plagas sin químicos.

Un truco natural para el hogar gana popularidad en verano: usar laurel para prevenir plagas sin químicos.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Esta idea no reemplaza soluciones de pulido profesional en el auto, pero permite mantener la pintura más uniforme y prolija.

Solo 3 gotas en un paño y la pintura del auto tendrá menos rayones: no es pulidor

Por Lucas Vasquez
Un truco simple de limpieza que protege el hogar y evita plagas sin químicos.

Dónde dejar una moneda durante la noche para evitar que entren hormigas

Por Ignacio Alvarado

El laurel no solo es conocido por su uso en la cocina. Desde hace décadas, se lo utiliza en el hogar por su aroma intenso, que resulta agradable para las personas pero desagradable para los insectos. Esa característica lo vuelve ideal para evitar el ingreso de hormigas sin recurrir a productos químicos.

image
Un truco natural para el hogar gana popularidad en verano: usar laurel para prevenir plagas sin qu&iacute;micos.

Un truco natural para el hogar gana popularidad en verano: usar laurel para prevenir plagas sin químicos.

Dónde colocar el laurel para que funcione

Para que este truco sea efectivo, la ubicación de la hoja de laurel es clave. Los especialistas en control doméstico de plagas recomiendan colocarla en los puntos de acceso: detrás de las puertas, cerca de ventanas, en zócalos, grietas de paredes o en los bordes de la alacena. También es útil ubicarla dentro de cajones donde se guardan alimentos.

La hoja puede usarse seca o fresca, aunque la seca suele durar más tiempo. En ambos casos, conviene reemplazarla cada una o dos semanas, especialmente durante los días más calurosos del verano, cuando la actividad de las hormigas aumenta.

image
Un truco natural para el hogar gana popularidad en verano: usar laurel para prevenir plagas sin qu&iacute;micos.

Un truco natural para el hogar gana popularidad en verano: usar laurel para prevenir plagas sin químicos.

Otra opción es romper ligeramente la hoja antes de colocarla. Esto intensifica el aroma y potencia el efecto repelente, reforzando el truco sin agregar ningún otro elemento.

Por qué el laurel ahuyenta a las hormigas

El laurel contiene aceites naturales que interfieren con los rastros químicos que usan las hormigas para orientarse. Al perder esa referencia, evitan pasar por la zona. Por eso, este método no elimina a las hormigas, pero previene su ingreso al hogar, que es justamente lo que se busca.

Además, es una alternativa segura para casas con niños y mascotas, ya que no libera sustancias tóxicas ni deja residuos peligrosos.

En definitiva, colocar hojas de laurel en lugares estratégicos es un truco económico, natural y efectivo para atravesar el verano sin hormigas. Un gesto simple que mantiene el hogar protegido y libre de plagas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un truco de reciclaje que ordena el hogar y evita desperdicios cotidianos

Por qué conviene guardar los blísteres de pastillas vacíos: tienen un uso clave en casa

Por Ignacio Alvarado
Para qué sirven los cepillos de dientes viejos: 3 usos domésticos que casi nadie conoce

Para qué sirven los cepillos de dientes viejos: 3 usos domésticos que casi nadie conoce

Por Ignacio Alvarado
Un truco ancestral mejora bienestar y armonía del hogar según antiguas tradiciones.

Por qué cada vez más personas ponen una hoja de laurel detrás de la puerta

Por Ignacio Alvarado
Tapas recicladas aplican un truco simple que optimiza orden y funcionalidad del hogar.

Para qué sirven las tapas metálicas de frascos: 3 usos reales que pocos aprovechan

Por Ignacio Alvarado