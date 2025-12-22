Dónde colocar una hoja de laurel para evitar que entren hormigas en verano

Con la llegada del verano , las hormigas se convierten en una de las plagas más frecuentes dentro del hogar . Aparecen en cocinas, alacenas y rincones húmedos, atraídas por restos de comida y el calor. Frente a este problema recurrente, muchas personas están recuperando un truco casero, simple y natural: usar hojas de laurel como barrera preventiva.

El laurel no solo es conocido por su uso en la cocina. Desde hace décadas, se lo utiliza en el hogar por su aroma intenso, que resulta agradable para las personas pero desagradable para los insectos . Esa característica lo vuelve ideal para evitar el ingreso de hormigas sin recurrir a productos químicos.

Para que este truco sea efectivo, la ubicación de la hoja de laurel es clave. Los especialistas en control doméstico de plagas recomiendan colocarla en los puntos de acceso : detrás de las puertas, cerca de ventanas, en zócalos, grietas de paredes o en los bordes de la alacena. También es útil ubicarla dentro de cajones donde se guardan alimentos.

Un truco natural para el hogar gana popularidad en verano: usar laurel para prevenir plagas sin químicos.

La hoja puede usarse seca o fresca , aunque la seca suele durar más tiempo. En ambos casos, conviene reemplazarla cada una o dos semanas, especialmente durante los días más calurosos del verano , cuando la actividad de las hormigas aumenta.

Otra opción es romper ligeramente la hoja antes de colocarla. Esto intensifica el aroma y potencia el efecto repelente, reforzando el truco sin agregar ningún otro elemento.

Por qué el laurel ahuyenta a las hormigas

El laurel contiene aceites naturales que interfieren con los rastros químicos que usan las hormigas para orientarse. Al perder esa referencia, evitan pasar por la zona. Por eso, este método no elimina a las hormigas, pero previene su ingreso al hogar, que es justamente lo que se busca.

Además, es una alternativa segura para casas con niños y mascotas, ya que no libera sustancias tóxicas ni deja residuos peligrosos.

En definitiva, colocar hojas de laurel en lugares estratégicos es un truco económico, natural y efectivo para atravesar el verano sin hormigas. Un gesto simple que mantiene el hogar protegido y libre de plagas.