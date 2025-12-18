Dónde dejar una moneda durante la noche para evitar que entren hormigas

La clave está en un objeto que todos tienen a mano: una moneda. Bien ubicada durante la noche, puede funcionar como una barrera preventiva que altera el recorrido habitual de las hormigas y las desalienta a entrar al hogar.
Dónde colocar la moneda para que el truco funcione
Para que este truco nocturno sea efectivo, la moneda debe colocarse en el punto exacto por donde ingresan las hormigas. Generalmente, esto ocurre debajo de la puerta, en el marco de una ventana, cerca de una grieta o junto al zócalo de la pared.
El método más utilizado consiste en apoyar la moneda sobre un pequeño algodón o servilleta humedecida y dejarla durante toda la noche. La combinación del metal con la humedad genera un olor imperceptible para las personas, pero molesto para las hormigas, que tienden a evitar esa zona.
No es necesario usar monedas especiales ni limpiarlas previamente. Lo importante es que permanezca quieta y en contacto con la superficie por donde circulan los insectos.
Por qué este truco ayuda a mantener la casa libre de hormigas
Según especialistas en limpieza del hogar, las hormigas se guían por rastros químicos. Cuando detectan un elemento extraño —como el metal húmedo— interrumpen su camino y buscan rutas alternativas, generalmente fuera de la vivienda.
Este truco no las elimina, pero sí previene su ingreso, lo que lo convierte en una solución ideal para quienes buscan opciones naturales y sin tóxicos, especialmente en casas con niños o mascotas.
Además, puede repetirse cada noche o combinarse con una buena higiene de superficies para potenciar el resultado.