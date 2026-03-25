Ni lavandina ni detergente: la forma simple de eliminar el mal olor de los repasadores

Los repasadores son uno de lo s elementos más utilizados en la limpieza diaria de la cocina, pero también uno de los que más rápido acumulan humedad y bacterias. Con el uso constante, es común que aparezca un olor desagradable que muchas veces no desaparece ni siquiera después de lavarlos con detergente o lavandina .

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Este problema se produce porque los tejidos absorben restos de alimentos y líquidos que, al permanecer húmedos durante varias horas, favorecen la aparición de microorganismos. Mantener una buena higiene en estos textiles es fundamental para evitar la contaminación de utensilios o superficies dentro del hogar .

Un truco cada vez más recomendado consiste en utilizar vinagre blanco y bicarbonato de sodio para neutralizar el mal olor de los repasadores . Ambos ingredientes poseen propiedades que ayudan a eliminar bacterias y residuos acumulados en las fibras de la tela.

Para aplicar este método, se recomienda colocar los repasadores en un recipiente con agua caliente, agregar media taza de vinagre blanco y dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Luego, se deben dejar en remojo durante al menos 30 minutos antes de lavarlos de manera habitual.

Esta combinación genera una reacción que contribuye a desprender partículas de suciedad difíciles de eliminar, mejorando la limpieza profunda de la tela.

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Por qué este método resulta efectivo

El vinagre blanco posee propiedades antibacterianas naturales que ayudan a reducir los microorganismos responsables del mal olor. Por su parte, el bicarbonato de sodio actúa como un neutralizador de olores y facilita la eliminación de residuos grasos.

Especialistas en higiene doméstica señalan que este tipo de soluciones pueden ser útiles para prolongar la vida útil de los textiles de cocina y mejorar las condiciones de limpieza sin recurrir a productos agresivos.

Además, este truco resulta económico y fácil de incorporar en la rutina del hogar, utilizando ingredientes que suelen estar disponibles en la cocina.

Un hábito que mejora la higiene en la cocina

Mantener los repasadores libres de malos olores es clave para garantizar una correcta higiene en la cocina. Pequeños cambios en la rutina de limpieza pueden generar grandes diferencias en la calidad del ambiente doméstico.

Aplicar este truco permite mantener los textiles en mejores condiciones y evitar la acumulación de bacterias, contribuyendo a un hogar más saludable y ordenado.