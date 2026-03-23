Si usás vinagre en la sartén, tenés un problema: por qué este truco puede arruinarla

El ácido acético ayuda a desengrasar superficies, pero un mal uso en sartenes de aluminio aumenta la migración de metales a tu comida en niveles alarmantes.

Circular por internet un viejo truco que promete volver antiadherente cualquier sartén con un simple chorro de vinagre. Sin embargo, la ciencia advierte que este hábito genera un gran problema. No solo no genera una película protectora, sino que actúa como un desengrasante que, mal aplicado, puede arruinar tus utensilios y hasta afectar tu salud.

Para muchos, verter una cucharadita de vinagre en el centro de la sartén caliente parece la solución definitiva contra la comida pegada. La realidad es que el ácido acético, presente en un 4-8% en el vinagre doméstico, ayuda a desprender películas de aceite viejo, pero no reemplaza la técnica de cocción.

image Los riesgos químicos según el material de tu cocina En las sartenes de hierro fundido, el ácido del vinagre es un enemigo directo del curado o seasoning. Este estrato de aceite polimerizado es lo que realmente permite que los alimentos se deslicen. El contacto prolongado con medios ácidos no solo debilita esta capa, sino que puede dejar un gusto metálico amargo en las preparaciones si se cocinan por más de 15 minutos.

El caso del aluminio es todavía más delicado. Las fuentes indican que la combinación de calor y acidez aumenta la migración de metales a los alimentos. Se han reportado incrementos de entre 5,24 y 9,24 mg de aluminio por cada 100 gramos de comida en escenarios de uso agresivo. Por eso, para salsas ácidas o preparaciones con vinagre, es preferible optar por el acero inoxidable o el vidrio.

image El efecto Leidenfrost: el verdadero secreto del acero Para quienes usan acero inoxidable, el vinagre no es el protagonista, sino la física. El llamado efecto Leidenfrost es el indicador real de que la superficie está lista. Cuando la sartén está bien caliente, una gota de agua no se evapora de inmediato, sino que "flota" sobre una capa de vapor y se desliza como una perla. Ese es el momento exacto para poner el aceite y luego la comida.

Si igualmente decidís probar el método del vinagre, hay reglas de oro. Nunca lo uses en sartenes con revestimiento cerámico o de teflón a temperaturas altas. Tampoco te excedas: una cucharadita para una superficie de 24 centímetros es más que suficiente. Si la sartén está demasiado caliente, el líquido se evaporará instantáneamente y solo dejará un fuerte olor a frasco de conserva en toda la casa. Al final, el vinagre queda mejor en las ensaladas o como un gran aliado para la limpieza profunda después de freír. Para cocinar sin dramas, la paciencia para calentar bien el metal y el respeto por el curado del hierro siguen siendo las mejores herramientas de cualquier cocinero.