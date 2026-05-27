27 de mayo de 2026 - 19:35

Científicos prohíben las esponjas para lavar los platos: cuáles son las alternativas más recomendadas

Unos científicos advierten riesgos que pueden desprenderse en las esponjas por un hábito común en las personas. Sus alternativas son más seguras.

Los científicos ponen como escudo que el problema aparece en las personas cuando utilizan las esponjas con un tiempo prolongado.

Los científicos ponen como escudo que el problema aparece en las personas cuando utilizan las esponjas con un tiempo prolongado.

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Por Lucas Vasquez

Las esponjas de cocina están presentes en casi todos los hogares y forman parte de la rutina diaria para lavar platos, vasos y utensilios. Sin embargo, científicos destacados en higiene comenzaron a alertar sobre un problema común que se está pasando por alto: estos elementos pueden acumular enormes cantidades de bacterias y convertirse en focos de contaminación.

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El Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (BfR) advirtió que las esponjas húmedas, junto con trapos y paños de cocina, generan un ambiente ideal para la proliferación de gérmenes. Según la entidad, el problema principal es que la mayoría de las personas tarda demasiado tiempo en reemplazarlas.

reemplazo de esponja
Existen opciones cada vez más recomendadas tanto por cuestiones sanitarias como ambientales.

Existen opciones cada vez más recomendadas tanto por cuestiones sanitarias como ambientales.

Por qué los expertos desaconsejan el uso prolongado de las esponjas

El BfR explicó que los elementos húmedos utilizados en la cocina pueden favorecer la multiplicación de microorganismos capaces de provocar infecciones gastrointestinales y otros problemas de salud. La combinación de humedad, restos de comida y poca ventilación crea un entorno perfecto para las bacterias.

Por este motivo, el organismo alemán recomendó cambiarlas con mucha frecuencia. En el caso de las esponjas, el instituto fue aún más contundente y directamente desaconsejó su uso prolongado debido a que muchas personas no las reemplazan a tiempo.

  • Una encuesta de YouGov realizada en distintos países europeos y difundida por la agencia dpa en 2025 reveló datos llamativos sobre los hábitos de limpieza en los hogares. Más de la mitad de los encuestados reconoció cambiar las esponjas con menos frecuencia de la recomendada.
  • El estudio mostró que muchas personas las reemplazan recién cada dos o tres semanas, mientras que otras esperan incluso un mes o más.
reemplazo de esponja
Una pequeña parte afirmó utilizar esponjas nuevas varias veces por semana o diariamente.

Una pequeña parte afirmó utilizar esponjas nuevas varias veces por semana o diariamente.

Cuáles son las alternativas más recomendadas para evitar bacterias y reducir residuos

Además de las cuestiones de higiene, los expertos también comenzaron a señalar el impacto ambiental de las esponjas tradicionales fabricadas con plástico. Estos productos no suelen reciclarse y terminan generando una gran cantidad de residuos domésticos.

  1. Frente a este escenario, cada vez más especialistas recomiendan reemplazarlas por opciones reutilizables y más fáciles de limpiar. Una de las alternativas más mencionadas son los cepillos de madera o acero inoxidable con cerdas naturales, ya que pueden higienizarse con agua caliente y jabón o incluso colocarse en el lavavajillas.
  2. Otra recomendación consiste en utilizar paños de algodón orgánico en lugar de los clásicos trapos de microfibra. Aunque estos últimos pueden lavarse fácilmente, liberan pequeñas partículas de microplástico durante cada lavado, lo que termina contaminando las aguas residuales.
reemplazo de esponja

Las esponjas de cocina tradicionales comenzaron a quedar bajo la lupa de especialistas en higiene y organismos internacionales debido a la gran cantidad de bacterias que pueden acumular cuando no se cambian con frecuencia.

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