Científicos prohíben las esponjas para lavar los platos: cuáles son las alternativas más recomendadas

Unos científicos advierten riesgos que pueden desprenderse en las esponjas por un hábito común en las personas. Sus alternativas son más seguras.

Los científicos ponen como escudo que el problema aparece en las personas cuando utilizan las esponjas con un tiempo prolongado.

Las esponjas de cocina están presentes en casi todos los hogares y forman parte de la rutina diaria para lavar platos, vasos y utensilios. Sin embargo, científicos destacados en higiene comenzaron a alertar sobre un problema común que se está pasando por alto: estos elementos pueden acumular enormes cantidades de bacterias y convertirse en focos de contaminación.

El Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (BfR) advirtió que las esponjas húmedas, junto con trapos y paños de cocina, generan un ambiente ideal para la proliferación de gérmenes. Según la entidad, el problema principal es que la mayoría de las personas tarda demasiado tiempo en reemplazarlas.

reemplazo de esponja Existen opciones cada vez más recomendadas tanto por cuestiones sanitarias como ambientales. WEB

Por qué los expertos desaconsejan el uso prolongado de las esponjas El BfR explicó que los elementos húmedos utilizados en la cocina pueden favorecer la multiplicación de microorganismos capaces de provocar infecciones gastrointestinales y otros problemas de salud. La combinación de humedad, restos de comida y poca ventilación crea un entorno perfecto para las bacterias.

Por este motivo, el organismo alemán recomendó cambiarlas con mucha frecuencia. En el caso de las esponjas, el instituto fue aún más contundente y directamente desaconsejó su uso prolongado debido a que muchas personas no las reemplazan a tiempo.