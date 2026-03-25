25 de marzo de 2026 - 09:21

Deberías hacerlo: por qué cada vez más personas dejan una moneda dentro del freezer

El truco de la moneda en el freezer se volvió viral por su utilidad en seguridad, hogar y curiosidades ante cortes de luz.

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Por Ignacio Alvarado

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El objetivo principal de este truco es comprobar si los alimentos congelados se descongelaron en algún momento y luego volvieron a congelarse, algo que puede afectar la calidad y la seguridad alimentaria. Este detalle puede resultar clave especialmente cuando se viaja o cuando se pasa mucho tiempo fuera de casa.

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Cómo funciona el truco de la moneda

El procedimiento es muy simple. Primero, se coloca un recipiente con agua dentro del freezer hasta que se congele completamente. Luego, se apoya una moneda sobre la superficie del hielo y se vuelve a dejar el recipiente en el congelador.

Si se produce un corte de energía prolongado, el hielo comenzará a derretirse y la moneda caerá hacia el fondo del recipiente. Si cuando la persona regresa encuentra la moneda en una posición más baja o totalmente hundida, significa que el hielo se derritió en algún momento.

Este dato permite saber si los alimentos pudieron haber perdido la cadena de frío, algo importante para evitar consumir productos que podrían estar en mal estado.

Por qué este método se volvió tendencia

Especialistas en seguridad alimentaria explican que la recongelación de ciertos alimentos puede favorecer la proliferación de bacterias, especialmente en carnes, pescados o comidas preparadas. Por este motivo, muchas personas adoptaron este truco del hogar como una medida preventiva.

Además, es una solución económica y fácil de implementar, ya que no requiere ningún dispositivo tecnológico ni conocimientos específicos.

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Una curiosidad útil para el día a día

Este tipo de curiosidades demuestra que pequeños hábitos pueden ayudar a prevenir inconvenientes cotidianos. El truco de la moneda en el freezer se convirtió en una alternativa práctica para quienes buscan mayor control sobre la conservación de sus alimentos.

Aplicar este consejo puede brindar mayor tranquilidad y mejorar la seguridad en el hogar, especialmente en contextos donde los cortes de energía pueden ocurrir sin previo aviso.

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