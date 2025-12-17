17 de diciembre de 2025 - 10:00

Por qué cada vez más personas ponen una hoja de laurel detrás de la puerta

Un truco simple suma bienestar al hogar: colocar laurel detrás de la puerta revive tradiciones que vuelven a ser tendencia.

Por Ignacio Alvarado

En muchos hogares, una práctica sencilla volvió a ganar protagonismo: colocar una hoja de laurel detrás de la puerta. Lo que antes parecía una costumbre del pasado hoy se resignifica como un truco accesible, ligado al bienestar y a las tradiciones que buscan mejorar la energía del hogar sin gastar dinero.

El laurel, históricamente asociado a la protección y la prosperidad, fue utilizado desde la antigüedad por distintas culturas. En la vida cotidiana actual, su uso reaparece como un gesto simbólico que muchas personas adoptan para marcar un cambio de etapa, atraer calma o simplemente reforzar una sensación de orden y equilibrio en casa.

Especialistas en hábitos domésticos explican que estas prácticas funcionan como recordatorios visuales y emocionales. Colocar la hoja detrás de la puerta —un punto de entrada y salida— ayuda a establecer una intención: dejar afuera lo negativo y favorecer un ambiente más armonioso dentro del hogar.

Para qué sirve el laurel detrás de la puerta del hogar

El principal objetivo de este truco es proteger el ambiente y promover el bienestar. Según las tradiciones, el laurel actúa como un filtro simbólico: absorbe tensiones y favorece la tranquilidad. Además, su aroma suave aporta una sensación de limpieza y frescura, incluso cuando la hoja está seca.

Otra razón por la que se volvió tendencia es su simplicidad. No requiere rituales complejos: basta con colocar una hoja entera, limpia y seca, detrás de la puerta principal o de una habitación clave. Muchas personas eligen renovarla cada mes para reforzar el gesto.

En la rutina diaria, este pequeño detalle también cumple una función práctica: invita a frenar, observar y reconectar con el espacio propio. En tiempos de estrés, incorporar hábitos simples puede marcar una diferencia real en cómo se vive el hogar.

Así, poner una hoja de laurel detrás de la puerta deja de ser una superstición para convertirse en un truco cotidiano que combina tradiciones, intención y búsqueda de bienestar. Una acción mínima que explica por qué cada vez más personas la eligen.

