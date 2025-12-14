14 de diciembre de 2025 - 08:00

El truco de domingo para que tus plantas florezcan más en verano: solo necesitás un ingrediente de cocina

Un truco casero de domingo promete hacer florecer más tus plantas en verano y revolucionar tu jardín con una técnica de jardinería fácil y sorprendente.

Un truco simple transforma tu jardín y mejora tus plantas con verdadera jardinería.

Un truco simple transforma tu jardín y mejora tus plantas con verdadera jardinería.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

La solución natural para baños húmedos cuida tus plantas y mejora tu jardín y jardinería.

La planta que absorbe humedad en baños y cocinas: casi no necesita luz y evita el olor a encierro

Por Ignacio Alvarado
Esta planta crea un entorno más equilibrado sin agregarle productos químicos a la zona para que abejas y mariposas gocen de buena salud.

La planta que cuida abejas y mariposas todo el verano: ayuda para que no se pierda la biodiversidad

Por Lucas Vasquez

En los últimos meses, un truco casero comenzó a circular entre amantes del jardín, defensores de la jardinería ecológica y quienes cuidan sus plantas con dedicación: usar agua de cocción de arroz como fertilizante exprés para estimular la floración. La idea seduce porque cualquier persona la puede aplicar en segundos y sin gastar un peso.

image
Un truco simple transforma tu jard&iacute;n y mejora tus plantas con verdadera jardiner&iacute;a.

Un truco simple transforma tu jardín y mejora tus plantas con verdadera jardinería.

Este líquido, que la mayoría suele tirar sin pensarlo, contiene almidón, minerales residuales y compuestos orgánicos que funcionan como un bioestimulante natural capaz de mejorar la retención de humedad del sustrato y alimentar a los microorganismos benéficos del suelo, claves para el desarrollo floral. Para un truco de domingo, es sorprendentemente efectivo.

Por qué funciona realmente este truco

Estudios del Departamento de Ciencias Agrarias de la Universidad de Córdoba y análisis del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) coinciden en que los carbohidratos simples del agua de arroz pueden favorecer la actividad microbiana que descompone materia orgánica y libera nutrientes disponibles para las plantas, un proceso fundamental para una buena jardinería y un jardín saludable. Especialistas explican que una comunidad microbiana activa genera raíces más fuertes, brotes más firmes y mejor respuesta a la luz.

image
Un truco simple transforma tu jard&iacute;n y mejora tus plantas con verdadera jardiner&iacute;a.

Un truco simple transforma tu jardín y mejora tus plantas con verdadera jardinería.

Además, la presencia de trazas de fósforo y potasio ayuda directamente a la formación de pimpollos y flores, reforzando la potencia estacional del truco. Lo importante es usar agua sin sal y completamente fría para no dañar el sustrato.

Cómo aplicarlo para ver resultados rápidos

Para quienes quieren un jardín en pleno estallido de color, la preparación es fácil: colás el arroz, dejás enfriar el agua y regás la base de tus plantas, evitando mojar las hojas. En jardinería, este detalle es clave, porque reduce riesgos de hongos. Aplicar el truco una vez por semana durante el verano es suficiente para ver cambios importantes.

Los resultados suelen sentirse en pocos días: brotes nuevos, follaje más verde y, en especies florales, un incremento claro en la cantidad de botones. Es un método ideal para quienes viven en departamentos y necesitan soluciones prácticas para sus plantas, sin fertilizantes costosos ni procesos complicados.

image
Un truco simple transforma tu jard&iacute;n y mejora tus plantas con verdadera jardiner&iacute;a.

Un truco simple transforma tu jardín y mejora tus plantas con verdadera jardinería.

Con un simple movimiento de domingo y un ingrediente que ya tenés en casa, tu jardín puede florecer como nunca, gracias a un truco tan sorprendente como eficaz para cualquier amante de la jardinería.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fertilizante casero que transforma tu jardín y mejora tus plantas con jardinería simple.

El fertilizante casero que revive plantas secas en 24 horas: solo necesitás un residuo de cocina

Por Ignacio Alvarado
Las plantas ideales para el jardín facilitan la jardinería y repelen mosquitos naturalmente.

La planta que repele mosquitos mejor que el limón y el vinagre: crece rápido y casi no requiere cuidados

Por Ignacio Alvarado
Estas flores permiten sostener el ambiente lleno de color todo el verano.

Solo 5 flores soportan el verano y no se secan en pocos días: cómo cuidarlas

Por Redacción
Estas ideas permiten que se llegue a la cosecha con frutos sanos y para que los pájaros acepten otros alimentos ubicados en diferentes zonas del jardín.

Cómo evitar que los pájaros piquen las frutas del árbol con objetos brillantes

Por Lucas Vasquez