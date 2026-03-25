No lo plantes en el jardín: el árbol que puede secar todo a su alrededor en poco tiempo

Parece inofensivo y hasta decorativo, pero hay un árbol muy común que puede afectar seriamente a otras plantas del jardín de casa.

La presencia de este árbol en el jardín podría alterar el crecimiento de especies cercanas.

A simple vista, sumar árboles al jardín siempre es una buena idea. Dan sombra, mejoran el paisaje y aportan frescura. Sin embargo, hay una especie en particular que puede generar el efecto contrario, afectando la reproducción de plantas que crecen a su alrededor.

Lo más sorprendente es que al principio se lo planta sin saber que puede interferir en el desarrollo de otras plantas. Con el paso del tiempo, comienzan a notar que flores, arbustos o incluso el césped dejan de crecer como antes, pero no siempre se conoce cuál es la causa.

árbol de eucalipto Antes de plantarlo, es clave considerar el espacio y el tipo de jardín. WEB Por qué el eucalipto provoca inconvenientes en otras plantas El eucalipto es un árbol muy valorado por su rápido crecimiento, su aroma característico y su aspecto imponente. Sin embargo, detrás de estas cualidades se esconde un comportamiento natural que puede resultar problemático en jardines pequeños o compartidos con otras especies.

Este árbol tiene una enorme capacidad de absorción de agua. Sus raíces son profundas y extensas, lo que le permite captar grandes cantidades de humedad del suelo. Como consecuencia, reduce la disponibilidad de agua para las plantas cercanas, generando un entorno más seco de lo habitual.

Sus raíces son profundas y extensas, lo que le permite captar del suelo. Como consecuencia, para las plantas cercanas, generando un entorno más seco de lo habitual. Pero ese no es el único problema. El eucalipto también libera compuestos químicos a través de sus hojas y raíces, un fenómeno conocido como alelopatía. Estas sustancias pueden inhibir el crecimiento de otras plantas, dificultando su desarrollo e incluso provocando que algunas especies no prosperen en su cercanía.

a través de sus hojas y raíces, un fenómeno conocido como Estas sustancias pueden inhibir el de otras plantas, dificultando su e incluso provocando que algunas especies no prosperen en su cercanía. En conjunto, la combinación de alta absorción de agua y liberación de compuestos químicos crea un entorno hostil para muchas plantas ornamentales y cultivos. Esto explica por qué, en algunos jardines, ciertas zonas cercanas a un eucalipto parecen “muertas” o con vegetación débil. Además, sus hojas caídas forman una capa que puede alterar la calidad del suelo, afectando la germinación de nuevas plantas. Todo esto ocurre de manera progresiva, lo que hace que muchas veces el problema pase desapercibido hasta que el daño ya es evidente.

árbol de eucalipto No se trata de eliminarlo por completo, sino de ubicarlo en el entorno adecuado. WEB Por qué puede secar el jardín y cómo evitarlo Desde Gardenia anticipan que el efecto del eucalipto en el jardín no es inmediato, pero sí constante. A medida que crece, su demanda de agua aumenta y su influencia sobre el suelo se vuelve más marcada. Esto provoca que otras plantas compitan en desventaja por recursos esenciales.

anticipan que el efecto del eucalipto en el jardín no es inmediato, pero sí A medida que crece, su demanda de agua aumenta y su influencia sobre el suelo se vuelve más marcada. Esto provoca que otras plantas compitan en por recursos esenciales. Uno de los primeros signos suele ser el debilitamiento del césped o de plantas más pequeñas. Luego, algunas especies comienzan a marchitarse o directamente dejan de crecer. Este proceso puede confundirse con falta de riego o problemas del suelo, cuando en realidad el árbol está actuando como factor principal. Para evitar estos problemas, es recomendable evaluar cuidadosamente el espacio disponible antes de plantar un eucalipto. En jardines grandes, donde puede desarrollarse sin afectar a otras especies, su presencia no suele ser un inconveniente. Pero en espacios reducidos, puede volverse dominante.

árbol de eucalipto WEB El eucalipto puede ser un árbol atractivo y útil, pero también tiene características que lo convierten en una especie poco compatible con muchos jardines. Su capacidad para absorber grandes cantidades de agua y liberar compuestos químicos puede afectar seriamente a otras plantas.